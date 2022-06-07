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Новини Макроекономіка
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МЗС (233) порт (1320) Чорне море (142)

Україна вимагає гарантій безпеки при розблокуванні портів, – МЗС

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мзс

Україна наголошує на необхідності дієвих гарантій безпеки для відновлення судноплавства, які мають бути надані через постачання зброї для захисту узбережжя й залучення сил третіх країн для патрулювання акваторії Чорного моря.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

"Україна докладає максимальних зусиль задля розблокування українських морських портів з метою запобігання світовій продовольчій кризі. Наразі спільно з ООН та нашими партнерами опрацьовуємо можливість створення гуманітарного коридору для експорту української аграрної продукції", – сказано в повідомленні.

Там зазначили, що, враховуючи нещодавній ракетний удар РФ по зерновому терміналу в Миколаєві, не можна виключати планів Росії скористатися таким коридором для нападу на Одесу та південь України.

"Саме тому необхідними є дієві гарантії безпеки для відновлення судноплавства. Такі гарантії мають бути надані шляхом постачання Україні відповідної зброї для захисту узбережжя від загроз з моря і шляхом залучення військово-морських сил третіх країн для патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря. Цінуємо зусилля Туреччини, спрямовані на розблокування українських портів. Водночас маємо зазначити, що наразі відсутні домовленості з цього питання між Україною, Туреччиною та Росією. При цьому наголошуємо, що рішення мають ухвалюватися за участю усіх причетних сторін. Будь-які домовленості, що не враховуватимуть інтереси України, будуть нами відкинуті", – підкреслили в МЗС.

Зазначається, що Україна вже розпочала постачання зерна на світовий ринок вантажівками, залізницею та річковим транспортом.

"Ми робимо все можливе, але комплексно вирішити це питання можна лише розблокувавши українські порти. Закликаємо усіх зацікавлених партнерів разом з Україною зосередити зусилля на пошуку збалансованого рішення, яке зніме російську блокаду з портів і при цьому передбачатиме чіткі безпекові гарантії для українського чорноморського узбережжя та відповідних гуманітарних коридорів", – додали в МЗС.

Автор: Галина Ялівець
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какой смисл с морского пути, если они ******* жд на суше и все подряд
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07.06.2022 23:42 Відповісти
ну, дипломатія працює, додатковий аргумент для організації поставок зброї можливо щось вийде
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08.06.2022 02:11 Відповісти
Задовбався дИвитися з наших "телевізорнообраних" дилетантів дебільних. .Попри свої 60 я теж в різних умовах часом був в якомусь керунку дилетантом. Вчився походу, на льоту сприймав,що ТРЕБА. Так от. Оці плісняві ще ВИМАГАЮТЬ від когось те, що вони повинні створити самі. Зате от наш ослик меліровочку, як пєдік під сивину прикинув і роздобрів, що аж в екран не влази.
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08.06.2022 15:04 Відповісти
Русня уже вывела бдк судя по СМИ. И это не просто так.
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08.06.2022 16:43 Відповісти
 
 