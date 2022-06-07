Мінмолодьспорту відкриє рахунок для збору пожертв на відновлення спортивної інфраструктури

Міністерство молоді та спорту України відкриває спеціальний рахунок в Національному банку України в рамках ініціативи президента Володимира Зеленського UNITED24. Відповідну постанову уряд схвалив на засіданні 7 червня.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Як повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, зібрані на рахунку кошти будуть спрямовані на відновлення пошкоджених Росією спортивних споруд, закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту та забезпечення розвитку спортивної інфраструктури в регіонах України.

Наразі внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів в Україні зруйновано та/або пошкоджено 92 спортивних об’єкти. Серед них є й ті, що не мали аналогів в Україні. Наприклад, велокомплекс в Лимані з єдиною в країні спеціалізованою BMX трасою.

"Він був збудований у вересні 2021 року за програмою президента "Велике будівництво". Цьогоріч мав приймати всеукраїнські та міжнародний турніри, але російські снаряди знищили ці плани. Не сумніваюся, що ми звільнимо всі наші території та відбудуємо кожен об’єкт, причому коштом держави-агресора. А поки – закликаю друзів і партнерів України невпинно підтримувати нашу боротьбу. Разом ми сильні", – зазначив Гутцайт.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United 24 для збору коштів на підтримку України.

"Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив він.

Усі кошти будуть перераховані на рахунки Національного банку України, закріплені за певними міністерствами. Звіти будуть оновлюватися кожні 24 години.