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Виробник сільськогосподарської техніки з Харкова запустив виробництво в Польщі

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hfagro

Харківська компанія HF Agro ТОВ "Ейч Еф Агро" запустила нові виробничі лінії на півдні Польщі, налагодивши повний цикл виробництва дискових борін.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Сьогодні Польща надає велику підтримку Україні, зокрема українському бізнесу. Польща – це великий та конкурентний ринок. Окрім цього, через неї можна налагодити експорт до інших країн ЄС", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, запуск нового виробничого майданчика дозволить покращити роботу на європейському ринку.

За даними на сайті компанії, "Ейч Еф Агро" створена у 2020 році Романом Гіршфельдом – сином власника холдингу УПЕК, екснардепа від "Партії Регіонів" Анатолія Гіршфельда. HF Agro раніше представляли у якості бренда виробника сільгосптехніки "Лозівські машини", що входить до складу УПЕК, хоча його власником у держреєстрі також вказаний Роман Гіршфельд.

У лінійку продукції бренду входять оборотні плуги, дискові, зубні, ротаційні та шлейфові борони, глибокорозпушувачі та щілини, польові культиватори та агрегати для передпосівної підготовки. Асортимент продукції також включає великий вибір розкидачів, аплікаторів-підгодівників для рідких добрив і аміаку, пакувальники і вивантажувачі зерна, польові катки для прикочування ґрунту до і після посіву.

Автор: Галина Ялівець
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А шо ж ти в рашку не поїхав, синочок? там такий конкурентний ринок!
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08.06.2022 08:53 Відповісти
 
 