IBM остаточно йде з Росії після 50 років роботи, – Reuters

Американська корпорація IBM (International Business Machines Corp) згортає свій бізнес у Росії та почала звільняти своїх співробітників у цій країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на службову записку голови правління та гендиректора IBM Арвінда Крішни, надіслану співробітникам минулого тижня.

"Оскільки зміни внаслідок війни продовжують накопичуватися, а невизначеність щодо її довгострокових наслідків зростає, ми прийняли рішення про впорядковане згортання бізнесу IBM в Росії", – написав голова компанії.

На початку минулого місяця Крішна розповідав, що не впевнений, скільки ще компанія зможе платити своїм співробітникам в Росії з огляду на запровадження нових санкцій проти Росії.

Речник IBM повідомив, що в Росії працює кілька сотень співробітників.

Як повідомлялося, на початку березня IBM приєдналася до сотень інших компаній, які оголосили про призупинення бізнесу в Росії через її вторгнення в Україну.

ІBM – американська корпорація, один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення, а також один з найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж. IBM працює у понад 170 країнах світу, її виручка у 2021 році становила понад $57 млрд.

Компанія почала працювати у СРСР ще у 1972 році, в 1974 році був відкритий офіс ІBM в Москві.