Нацкомісія дозволила створювати корпоративні інвестиційні фонди під час війни

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволила у період воєнного стану проводити операції з акціями, необхідні для формування статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду (КІФ) на стадії його створення.

Як повідомили у пресслужбі Комісії, відповідні зміни внесені рішенням №515 від 6 червня і вже набули чинності, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до них, Національному депозитарію та зберігачам також дозволено проводити дії, необхідні для обслуговування розміщення акцій створюваних КІФ, а також пайових інвестфондів (ПІФ).

Нагадаємо, після заборони всіх операцій на ринку, окрім купівлі військових облігацій, учасники ринку зверталися до регулятора з проханням дозволити прямі інвестиції або інвестиції у будівництво з використанням інвестфондів. Комісія дозволила вкладення коштів інвестфондів у будівництво у відносно безпечних областях, а решту дозволів надавала в індивідуальному порядку.