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Новини Макроекономіка
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Україна підпише контракт на придбання зброї у Польщі вартістю $700 мільйонів, – ЗМІ (оновлено)

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матеуш,моравецький

Польща та Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми підписуємо один із найбільших збройових контрактів за останні три десятиліття – продаж зброї для українців, Україні. Ця зброя добре випробувана, і сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою зброєю на полі бою", – цитує слова Моравецького канцелярія польського прем'єра у Twitter.

Як повідомляє Польське радіо, Моравецький заявив про підписання контракту на продаж зброї Україні на пресконференції в Гуті Стальова Воля.

Він уточнив, що контракт передбачає, що частину загальної суми на придбання польського озброєння Україна отримає від ЄС, а решту оплатить зі свого бюджету.

За даними видання, угода передбачає постачання Україні 56 гармат-гаубиць "Krab" на суму приблизно 3 міяльрдів злотих (близько $700 мільйонів).

На початку травня прм'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наша держава отримала більш як $12 млрд підтримки у вигляді зброї та фінансів.

Автор: Галина Ялівець
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07.06.2022 23:06 Відповісти
Друг познаётся в беде. Спасибо, поляки!
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07.06.2022 23:13 Відповісти
От Коростельову б не 700 000 000$, а хоча 70 000 000$ - ЗСУ не сиділи б безпорадні та не чекали б " з моря погоди" а мали б "Громи", "Нептун", "Вільхи", "Верби" й дофігіща "Стугна" та *********** до них.
Ось вам и ці Зє-банатівські "в десять разів більше"...
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07.06.2022 23:47 Відповісти
Не захотели финансировать свою оборонку - будем финансировать чужую. Ну правда за европейские деньги. Теперь уже поздно пить боржоми, все равно не научимся. Нужно брать что дают.(
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08.06.2022 00:43 Відповісти
"630 мільйонів доларів: Польща укладе угоду на постачання зброї Україні"
https://suspilne.media/247730-630-miljoniv-dolariv-polsa-uklala-ugodu-na-postacanna-zbroi-ukraini/

Питання:
Де поділися 70 000 000$ ???
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08.06.2022 08:18 Відповісти
Оце вже схоже на реальне діло!
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08.06.2022 10:33 Відповісти
Полякам конечно огромный респект! Молодцы! Но при наличии своей великолепной разработки - 155мм гаубицы Богданы, к тому же прошедшей все испытания и уже опробованной на фронте, платить зарубежному изготовителю почти миллиард баксов, а свой оборонный комплекс оставить с голой жопой, без финансирования, это преступление ЗЕленых мерзавцев. Хотя от этой антиукраинской швали иного ожидать не приходится.
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08.06.2022 14:24 Відповісти
 
 