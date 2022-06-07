Споживання електроенергії з початку війни впало на 30%, – Шмигаль

Споживання електроенергії в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ та окупації частини територій впало приблизно на 30%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

"Щодо електроенергії. Споживання впало приблизно на 30%. Це дає можливість і забезпечити країну, і експортувати електроенергію до європейських країн, через що наші компанії отримують додаткові доходи та експортну виручку", – сказав Шмигаль.

У зв’язку з цим прем’єр назвав збільшення можливостей для експорте електроенергії до країн ЄС одним із ключових пріоритетів у сфері енергетики.

"Потенціал там – сотні мільйонів доларів прибутку щороку та зменшення залежності країн Європи від російського газу", – зазначив голова уряду

Водночас Шмигаль нагадав, що зараз російськими військами окуповано Запорізьку атомну електростанцію, Каховську гідроелектростанцію, три ТЕС та близько 40% всіх об’єктів відновлювальної енергетики в Україні.

Як повідомлялося, за даними Міненерго, у 2021 році виробництво електроенергії в Україні становило 156,576 млрд кВт-год, що на 5,2% більше, ніж у 2020 році. Водночас споживання електроенергії минулого року збільшилося на 5,7% – до 154,82 млрд кВт-год.

Експорт електроенергії становив 34,96 млрд кВт-год, що на 26,5% менше ніж у 2020 році.

Без урахування технологічних втрат споживання електроенергії за минулий рік зросло на 6,4% (на 7,58 млрд кВт-год) – до 125,48 млрд кВт-год.