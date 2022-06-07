Морський експорт російської нафти досяг максимуму за півтора місяці, – Bloomberg

Середньодобовий обсяг морського експорту російської сирої нафти з 27 травня по 3 червня збільшився проти попереднього тижня на 10% – до 3,94 млн барелів.

Про це повідомляє Bloomberg, передають Порти України.

Як повідомляється, минулого тижня експортні потоки нафти зросли до шеститижневого максимуму. Загалом російські морські нафтотермінали відвантажили 27,6 млн барелів проти близько 25 млн барелів попереднього тижня. Було завантажено 38 танкерів проти 34 тижнем раніше.

Попри зростання експорту, Кремль отримав менше доходів через надання великих знижок азіатським покупцям, що закуповують обсяги, яких уникає Європа.

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"Дохід Москви від експортного мита рухався у протилежному напрямку, впавши на 5%, або на $9 млн – до $162 млн. Зменшення доходів відображає нижчу ставку експортного мита за барель на постачання, здійснені в червні", – вказує агентство.

Експортний трафік нафти Urals із терміналів Балтійського моря збільшився на 417 тис. барелів на добу, або на 29%, досягнувши найвищого рівня за останні три тижні. Обсяги відвантаження з чорноморського порту "Новоросійськ" зменшилися на 57 тис. барелів на добу, або на 7%. Потоки з арктичних і тихоокеанських експортних терміналів не змінилися порівняно з попереднім тижнем.

Із портів Балтійського моря було відправлено більше танкерів, тоді як кількість відправлень з інших експортних регіонів залишилася незмінною.

Зокрема, із балтійських портів вийшло 18 суден проти 14 тижнем раніше, у тому числі з Приморська – 10 проти 9, з Усть-Луги – 8 проти 5. Обсяги нафти на танкерах, що вказали напрямки до північно-західної Європи, зросли до семитижневого максимуму. У тому числі мали місце рідкісні нині відправлення до Фінляндії та Польщі. Перевезення до Середземного моря впали до мінімуму за 11 тижнів, тоді як обсяги перевезень на суднах, що вказали пункти призначення в Азії, були найнижчими за останні шість тижнів. Обидва останні показники, ймовірно, зростуть, оскільки понад чверті нафти експортується на танкерах, які ще не мають кінцевого пункту призначення. Очікується, що більшість із них відправиться до Середземного моря чи Азії.

Із Новоросійська відправлено вісім танкерів, що дорівнює найбільшій тижневій кількості суден, оброблених цього року. Більшість нафти залишалася в Чорноморському регіоні, а постачання до Болгарії та Румунії зростали третій тиждень і досягли найвищого рівня з початку року. Постачання до Азії мало змінилися, два судна прямували до Індії.

Із Мурманська відправлено три танкери. Два судна були завантажені на плавучому нафтосховищі Umba, яке експлуатує "Газпром нєфть", одне направилося до Роттердама, інше – до Індії. Третє судно взяло вантаж з танкера-сховища Kola, яким користується "Лукойл", і прямує до нафтопереробного заводу компанії ISAB на Сицилії.

Сумарні обсяги постачань із західних експортних терміналів Росії призначенням на Азію зменшилися проти попереднього тижня на 430 тис. барелів на добу – до 800 тис. барелів на добу. Проте щодоби відправлялося 520 тис. барелів на суднах, котрі не вказали кінцевого пункту призначення, тому майже напевно сумарний обсяг збільшиться, коли вони стануть відомі.

Зі східного порту "Козьміно" вийшло вісім танкерів, з "Пригородного" – один. У травні відправлена лише одна партія нафти Sokol з тихоокеанського порту "Де Кастрі".

Китай стає фактично єдиним покупцем російської тихоокеанської нафти. Три судна, завантажені протягом звітного тижня, станом на другу половину понеділка, 6 червня, стояли на якорі поблизу Йосу в Південній Кореї в очікуванні перевантаження на великотоннажні танкери для подальшого перевезення до Китаю. Усі судна належать Cosco Shipping Holdings. Партія нафти Sakhalin Blend, відвантажена з Пригородного, прямує до Китаю, як і всі вантажі з Козьміно.

Раніше повідомлялося, що російську нафту, яку потрібно переспрямувати з Європи до нових клієнтів в Азії, перевантажують посеред Атлантичного океану, хоч зазвичай перевантаження проводять у прибережних водах з міркувань безпеки.

Також повідомлялося, що Індія має намір подвоїти імпорт російської нафти, оскільки державні нафтопереробні підприємства намагаються отримати від "Роснєфті" поставки з більшими знижками.