Газопостачання відновлено в 694 деокупованих населених пунктах, – Офіс президента

Україна проводить роботи з відновлення зруйнованої критичної інфраструктури на деокупованих територіях: 694 населені пункти вже відновили газопостачання; електроенергією забезпечено близько 900 населених пунктів; вода з'явилася у будинках мешканців 627 міст та селищ.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

У Сумській області, за словами Тимошенка, комунальні служби розбирають завали після авіаобстрілу у селищі Краснопілля. В Охтирці проводиться прибирання вулично-дорожньої мережі та ремонтні роботи водоводу на водозаборі Гусинка. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи на мережах газопостачання, пошкоджених у ході бойових дій у населених пунктах Охтирського району. Триває ремонт доріг.

У Київській області триває обстеження абонентських інженерних мереж та трансформаторних підстанцій. За результатами обстежень буде визначено потребу у фінансуванні поновлюваних робіт за об'єктами.

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У всіх населених пунктах Київської області, де відновлено газопостачання, "Київоблгаз" проводить обстеження та запуск газу.

У Харкові, як зазначив заступник голови ОП, за добу відновлено газопостачання 308 споживачам. У Дергачах, селах Черкаська Лозова, Рогань та селищі Чкалівське Чугуївського району проводяться відновлювальні роботи газорозподільних мереж.

"Харківщина активно відновлює електропостачання. У Лозовій, після останніх обстрілів, знову підключили до електроенергії 3,6 тис. споживачів. У Дергачах та селищі Солоницівка, є електропостачання ще у 107 абонентів. Готуються до підключення жителі сіл Вільхівка та Елітне. У Чугуї підключено для 192 споживачів, 40 мешканців села Петрівка теж знову зі світлом. У Харкові енергетики налагодили надійніше електропостачання більш ніж 1 тис. споживачів", – розповів Тимошенко.

Водопостачання у Харкові налагоджено 2 тис. абонентам. У Чугуєві та Рогані ведуться ремонтні роботи мереж водопостачання та водовідведення. Комунальні служби постійно працюють над ліквідацією наслідків авіаударів, додав Тимошенко.

У Чернігівській області, за його словами, продовжується розмінування територій Чернігівського району силами ДСНС. У селі Ягідне ведуться відновлювальні роботи.

"Глава Офісу президента Андрій Єрмак поставив завдання оперативно відновити Чернігівську обласну дитячу лікарню та Чернігівський обласний центр крові. Відновлювальні роботи вже розпочалися", – повідомив Тимошенко.

Крім того, відновлення інфраструктури продовжується і в Житомирській області. У Малинській територіальній громаді, селах Залісся та Новопіль проведено обстеження пошкоджених житлових будинків. Фахівці досліджують Волицьку гімназію Житомирського району. У селі Гладковичі вже ремонтують покрівлю центру надання адміністративних послуг.