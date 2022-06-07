Нацбанк виключив із реєстрів 5 фінансових компаній за місяць

У травні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1 659 (станом на 31 травня) з 1 664 (станом на 30 квітня). Кількість банків станом на 31 травня залишилася незмінною та становила 69.

Як повідомляє преслужба Національного банку України, (НБУ), нових учасників ринку небанківських фінансових послуг протягом травня зареєстровано не було.

Водночас із реєстрів виключено п'ятьох учасників – трьох страховиків (примусово, у зв'язку з тим, що вони не мають чинних ліцензій), одну фінансову компанію та одного страхового брокера (добровільно, на підставі поданих ними заяв).

Крім того, на підставі поданих заяв п'ятьом фінансовим компаніям анульовано всі ліцензії, а двом – частину ліцензій.

Станом на 31 травня на небанківському ринку працювали 129 страховиків non-life (було 132) та 13 life-страховиків (порівняно з минулим місяцем кількість не змінилася), 197 ломбардів (кількість не змінилася), 187 кредитних спілок (кількість не змінилася), 110 лізингових компаній (кількість не змінилася), 893 фінансові компанії (було 894), 63 страхові брокери (було 64) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи та 23 небанківські фінансові групи.

На платіжному ринку діє 37 національних платіжних систем, ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем.

У травні до Національного банку надійшло 110 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 81. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) – 18, страховиків – 11.