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держбюджет (1365) держборг (973) Мінфін (2678) ОВДП (761) облігації (1359)

Попит на військові облігації впав нижче 1 мільярда після відмови Мінфіну від підвищення ставок

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пенсия,зарплата,военные

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 7 червня, змогло залучити лише 809,66 млн гривень.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу тримісячних облігацій у гривні під незмінні 9,5% річних надійшло всього 33,27 млн грн.

Від розміщення шестимісячних облігацій під 10% річних Мінфін залучив 764,72 млн грн.

Крім того, Мінфін розмістив облігації у гривні з терміном обігу півтора роки на загальну суму всього 11,67 млн грн під 11,5% річних.

Як повідомлялося, напередодні Міністерство фінансів заявило, що не підвищуватиме ставки за облігаціями внутрішньої державної позики попри ухвалене минулого тижня рішення Національного банку України (НБУ) про різке підвищення облікової ставки з 10% до 25% річних.

Нагадаємо, 31 травня Мінфін залучив від розміщення ОВДП до державного бюджету 3,1 млрд грн, в тому числі 1,7 млрд грн – від продажу шестимісячних облігацій у гривні.

Автор: Михайло Орлюк
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А що значит впав попит? просто НБУ не захотел напечатать под 11% а хочет что бы с ним и его подельниками - банкими поделились и заплатили 25% а банки все равно рискуют не своими а депозитами вкладчиков за которые государство обязано возместить 100%, вопрос по какому курсу?, но в любом случаи банкиры или заработают или потеряют курсовую разницу вкладчиков вот такую рыночную экономику за счет государства они себе придумали, даже во время войны всегда при деньгах и на мерседесах по истине белые воротнички ни когда ни замажутся ни грязью ни кровью разве что надо памперсі менять, бо вони еліта .
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07.06.2022 17:58 Відповісти
 
 