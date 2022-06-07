Попит на військові облігації впав нижче 1 мільярда після відмови Мінфіну від підвищення ставок

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 7 червня, змогло залучити лише 809,66 млн гривень.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу тримісячних облігацій у гривні під незмінні 9,5% річних надійшло всього 33,27 млн грн.

Від розміщення шестимісячних облігацій під 10% річних Мінфін залучив 764,72 млн грн.

Крім того, Мінфін розмістив облігації у гривні з терміном обігу півтора роки на загальну суму всього 11,67 млн грн під 11,5% річних.

Як повідомлялося, напередодні Міністерство фінансів заявило, що не підвищуватиме ставки за облігаціями внутрішньої державної позики попри ухвалене минулого тижня рішення Національного банку України (НБУ) про різке підвищення облікової ставки з 10% до 25% річних.

Нагадаємо, 31 травня Мінфін залучив від розміщення ОВДП до державного бюджету 3,1 млрд грн, в тому числі 1,7 млрд грн – від продажу шестимісячних облігацій у гривні.