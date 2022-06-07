Фонд соцстрахування виплатив українцям 3,8 мільярда допомоги з початку війни

Із початку війни лікарняні та декретні допомоги від Фонду соціального страхування отримали 786,5 тис. працюючих українців, на це направлено 3,8 млрд грн.

Про це повідомляє Фонд соціального страхування України.

Усі види допомог фінансуються Фондом у повному обсязі, однак наявна затримка у строках перерахування коштів. Бюджет ФССУ складається із частки в розмірі 9,57% від 100% єдиного внеску, який сплачується роботодавцями за кожного працівника. Кошти від частки ЄСВ системно надходять на рахунок Фонду попри воєнний стан, однак наразі обсяги надходжень не покривають потребу у видатках на страхові виплати та матеріальне забезпечення у повному обсязі.

Водночас, усі надходження направляються на фінансування допомог в оперативному режимі – щойно кошти надходять на рахунок Фонду, вони перераховуються в обласні управління для проведення виплат.

У Фонді нагадали, що дата фінансування допомоги прямо залежить від дати прийняття заяви-розрахунку, яку роботодавець подає за лікарняним працівника. Аби орієнтуватись у звітності щодо стану фінансування, необхідно уточнити у роботодавця зазначену дату (це дата отримання третьої квитанції).