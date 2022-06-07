Мінагрополітики розробило методику визначення збитків земельному фонду через війну
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Міністерство аграрної політики та продовольства розробило Методику визначення збитків, завданих земельному фонду внаслідок збройної агресії РФ.
Відповідний наказ №295 унормовує процедуру визначення шкоди та збитків, завданих земельному фонду, включно із втратами земельного фонду, а також пов'язану з ними упущеною вигодою, повідомляє пресслужба міністерства.
Згідно з документом, при розрахунку втрат враховуються:
- витрати на рекультивацію земель;
- збитки власникам (землекористувачам) земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
- витрати на відновлення меліоративних площ.
Відповідальні за визначення шкоди та збитків – обласні, Київська міська державні адміністрації (на період воєнного стану – військові адміністрації).
"Крім того, методикою окреслено інформаційну базу – орієнтовний перелік документів, даних та відомостей, які можуть застосовуватись для визначення шкоди та збитків, завданих земельному фонду України внаслідок збройної агресії РФ", – зазначається у повідомленні.
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