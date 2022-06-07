Черг на західному кордоні України немає в обох напрямках, – Держприкордонслужба

Загальний середньодобовий потік залишається на рівні 80-85 тис. осіб у обох напрямках.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на зараз загальний середньодобовий потік залишається на рівні 80-85 тис. осіб в обох напрямках. Черг на виїзд з України ми не фіксуємо. Стан завантаженості пунктів пропуску на в'їзд в Україну легковими транспортними засобами перед пунктами пропуску суміжних країн також значно знизився, черги фактично відсутні. Таку інформацію нам підтверджують прикордонники суміжних країн", – сказав Демченко.

Він зазначив, що загалом з 24 лютого, від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, державний кордон в обох напрямках перетнули 8,7 млн ​​осіб, з них на виїзд було оформлено 5,4 млн осіб, переважна більшість яких (4, 8 млн) складали саме громадяни України.

"Крім того, на в'їзд в Україну за цей час пройшло 2,8 млн громадян України. Найбільший пасажиропотік як був, так і залишається – через ділянку кордону з Польщею. Ми наразі продовжуємо відзначати перевагу в'їзду тих, хто перетинає кордон, над виїздом. Це свідчить про наміри наших громадян повернутися назад до країни, оскільки більшість тих, хто перетинає кордон, становлять саме громадяни України", – розповів Демченко.

Раніше повідомлялося, що потік на в'їзд в Україну з 9 травня 22 дні поспіль перевищує потік на виїзд, сумарно за ці дні в Україну заїхало на 158 тис. осіб більше, ніж виїхало.