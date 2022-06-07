Rozetka назвала найпопулярніші товари для військових

Найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka назвав найпопулярніші товари, які українці купують у спеціально створеному розділі для потреб військових.

Як повідомили в компанії, наразі найпопулярнішими товарами для військових є рації, павербанки, квадрокоптери, навушники для стрільби, жилети для розвантаження, тактичні окуляри та рукавиці, каремати, військове взуття, футболки та чоловіча білизна, тактичні ножі, електростанки та гелі для гоління, а також каністри для пального.

Переважно українці обирають спорядження середньої цінової категорії.

Зокрема, найчастіше купують жилети для розвантаження вартістю 2 559 гривень, тактичні окуляри за 950 грн та тактичні ножі по 449 грн.

Серед електроніки у розділі для потреб військових найпопулярнішими є рації вартістю 1529 грн, павербанки по 849 грн та квадрокоптери по 20 894 грн.

Раніше співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін повідомляв про рішення створити на сайті єдиний розділ для військових товарів. Для їх продавців комісія встановлена на рівні 0%.

За даними компанії, з кінця лютого кількість таких продавців на маркетплейсі зросла на 20% у порівнянні з довоєнним періодом. Від початку російського вторгнення кількість нових продавців у відповідній категорії на 50% перевищує кількість тих, хто припинив роботу.

Станом на червень Rozetka відновила роботу 230 точок видачі товарів у 66 регіонах України.