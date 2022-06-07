Значна частина м'ясопереробки в Україні опинилась у зоні бойових дій, – Гетьманців

У свинарській та м'ясній галузі України через російське вторгнення склалася критична ситуація, яка негативно впливає на продовольчу безпеку країни.

Про це за результатами зустрічі з асоціацією "М’ясної галузі" України розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, учасники зустрічі обговорили нагальні питання щодо зростання цін на м’ясо, розблокування імпорту генетики свиней та подальшого стимулювання розвитку м’ясної галузі.

"На жаль, у мʼясній галузі й галузі свинарства України склалася критична ситуація, яка впливає на основу національної продовольчої безпеки України в період війни. Внаслідок військової агресії Росії суттєва частина великих сільськогосподарських підприємств, що займаються вирощуванням свиней та переробкою м’яса, опинились у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях ("АПК-Інвест", Агрокомбінат "Слобожанський", "М’ясокомбінат М'ясний", "Салтівський м’ясокомбінат", Східно-Український мʼясокомбінат та інші)", – написав Гетманцев.

Він додав, що всі пропозиції будуть взяті до уваги в роботі над планом відновлення України.