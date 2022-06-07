Резерви Нацбанку впали до $25 мільярдів

За попередніми даними, міжнародні резерви України станом на 1 червня становили $25,1 млрд, зменшившись у травні на 7% або на $1,84 млрд.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), на зменшення обсягу резервів вплинув продаж валюти на міжбанківському валютному ринку, що лише частково було компенсовано фінансуванням від міжнародних партнерів.

Зокрема, Нацбанк продав на валютному ринку у травні $3,41 млрд, а викупив – лише $56,4 млн.

"Значні обсяги продажу валюти зумовлені перевищенням попиту на неї над пропозицією. Так, суттєві витрати на оборонні потреби, на імпорт товарів та послуг, а також для забезпечення розрахунків із міжнародними платіжними системами за витрати громадян із гривневих карток за кордоном перевищували надходження від експорту та від трудових мігрантів", – пояснили в НБУ.

Крім того, загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у травні склав $144,8 млн, у тому числі $60,2 млн спрямовано на обслуговування єврооблігацій України (ОЗДП). Крім того, Національний банк та уряд сплатили Міжнародному валютному фонду $68,6 млн.

Водночас валютні надходження на користь уряду України становили $1,66 млрд. У тому числі 583,7 млн євро надійшли від Світового банку, а 582,3 млн євро – від Європейського союзу.

Також на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість збільшилася на $63,1 млн.

Як повідомлялося, станом на 1 травня міжнародні резерви України становили $26,94 млрд, за місяць вони зменшились на $1,18 млрд або на 4%.

Нагадаємо, станом на 1 квітня міжнародні резерви України становили $28,12 млрд, у березні вони зросли на 2% або на $569,6 млн.