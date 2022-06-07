Дефіцит палива призвів до зростання попиту на електромобілі, – "Укравтопром"

У травні український автопарк поповнився 1016 повністю електричними автомобілями (BEV), що на 63% більше, ніж рік тому.

Частка нових машин в цій кількості становила 28% проти 11% торік, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що більшість зареєстрованих у травні електромобілів склали легкові авто – 984 (нових – 287, уживаних – 697). У порівняння із торішнім результатом реєстрації легкових BEV у травні підскочили майже на 67%.

Із 32 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, нових машин не було. Щодо травня 2021 року попит на комерційні електромобілі не змінився.

Загалом за п’ять місяців 2022 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 3090 електромобілів, що на 2,5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Частка уживаної техніки в цій кількості складає 80%.

Найпопулярнішим електрокаром на ринку України залишається Nissan Leaf. За рік українську реєстрацію отримали 567 авто цієї моделі. Другий результат – у Tesla Model 3 – 263 реєстрації. Трійцю лідерів замкнув Volkswagen e-Golf – 156.

Лідером на ринку комерційних електромобілів залишається Renault Kangoo Z.E. – 77 реєстрацій.