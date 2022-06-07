Україна має готуватися до будь-яких сценаріїв проходження наступного опалювального сезону, – Міненерго

Україна має готуватися до всіх можливих сценаріїв проходження наступного осінньо-зимового періоду.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко за підсумками засідання комісії з ремонтів об’єктів генерації.

Зокрема, під час засідання комісії йшлось про необхідність актуалізувати графіки ремонтів генеруючого обладнання електричних станцій та теплоелектроцентралей в такий спосіб, щоб забезпечити максимальну доступність резервів генеруючих потужностей при будь-яких сценаріях розгортання бойових дій.

"Ми маємо брати до уваги підступність ворога, зусилля якого спрямовані на знищення нашої енергосистеми. Енергетичний фронт знаходиться на вістрі війни Росії як проти України, так і проти Європи. Ціни на енергоресурси на світових ринках стабільно високі. Тому, крім вчасного виконання ремонтної кампанії, маємо бути готові до оперативного реагування та нестандартних підходів, як це було минулого опалювального сезону", – наголосив Власенко.

Також зазначається, що Міненерго разом з провідними учасниками ринку напрацьовує комплекс заходів для підтримки фізичного та паливного балансування енергосистеми і фінансової стабілізації генеруючих підприємств.