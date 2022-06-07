Нацбанк збільшив строки розрахунків за експортно-імпортними операціями

Національний банк України (НБУ) збільшив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 90 до 120 календарних днів, що дозволить розширити можливості експорту та імпорту товарів в умовах порушення логістичних ланцюгів через війну.

Відповідні зміни передбачені постановою правління НБУ №113 від 7 червня, яка набирає чинності з 8 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

Нові вимоги застосовуватимуться до операцій резидентів з експорту та імпорту товарів, здійснених із 5 квітня 2022 року.

Нацбанк уточнює, що для операцій, що проводилися до відповідної дати, граничні строки розрахунків становлять 365 днів.

"Ми перебуваємо в постійному діалозі з бізнесом та державними органами та аналізуємо звернення, що надходять до Національного банку. Ми готові й надалі продовжувати співпрацю з метою пошуку збалансованих рішень, які створюватимуть підґрунтя для економічного розвитку України та водночас даватимуть змогу зберегти фінансову стабільність", – наголосив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Нагадаємо, Національний банк 4 квітня 2022 року з метою запобігання виведенню капіталу за кордон тимчасово скоротив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями, здійсненими з 5 квітня 2022 року, з 365 до 90 календарних днів.