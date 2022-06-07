Кабмін виділив 250 мільйонів на страхування вантажних перевезень до портів на Дунаї

Кабінет міністрів виділив Міністерству інфраструктури 250 млн грн з резервного фонду держбюджету для гарантування безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом.

Як повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, кошти зберігатимуться на умовному рахунку зберігання коштів (ексроу-рахунок) та, у разі потреби, будуть використовуватися для відшкодування збитків, завданих внаслідок російської агресії.

"Ми беремо на себе частину ризиків, аби стимулювати компанії надавати іноземні судна та рухомий залізничний склад для збільшення імпортно-експортних перевезень. Завдяки прийнятому рішенню перевізники, яким відмовили у страхуванні ризиків, зможуть отримати необхідні фінансові гарантії. Очікуємо, що завдяки цьому ми зможемо суттєво наростити обсяги перевезень", – пояснив міністр інфраструктури Александр Кубраков.

Скористатися таким механізмом зможуть:

власники та/або оператори рухомого складу, який перебуває на території України та допущений до обігу залізницями колії європейського стандарту (1435 міліметрів);

фрахтувальники, оператори та/або власники морських суден та суден внутрішнього плавання, що перебувають в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та ходять під прапором України або під прапорами іноземних держав.

В міністерстві додали, що наразі завершується робота над узгодженням усіх деталей механізму фінансового забезпечення.

Нагадаємо, що з 26 квітня російські військові кілька разів обстрілювали міст через Дністровський лиман на Одещині. Міст є важливою артерію області та забезпечує залізничне та транспортне сполучення з Ізмаїльським, Болградським та Білгород-Дністровським районами та веде до румунського кордону.