Прикордонники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку, – ДПСУ
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Прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни Євросоюзу.
Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.
Зазначається, що такий процес сприятиме швидшому вирішенню проблеми дефіциту пального в Україні. "Зелені коридори" для вантажівок, які перевозять пальне, погоджені з суміжними країнами. Автівки, що транспортують пальне, проходять необхідні прикордонно-митні процедури контролю в пріоритетному порядку, як з боку сусідньої країни, так і в Україні.
"У випадку виникнення черг на державному кордоні, таким транспортним засобам надається пріоритет у перетинанні кордону, у тому числі з виділенням додаткових смуг для руху", – зазначив начальник пресслужби Західного регіонального управління Держприкордонслужби Роман Павленко.
Вантажівки з цистернами, які прямують в країни ЄС за пальним, також проходять оформлення позачергово.
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