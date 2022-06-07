Єврокомісія хоче розподілити між Україною і Молдовою виділені для Росії та Білорусі 26 мільйонів євро

Європейська комісія 3 червня запропонувала перерозподілити 26,2 млн євро, які спочатку були заплановані на програми транскордонного співробітництва Interreg NEXT з Росією та Білоруссю на 2021-2027 роки, на аналогічні програми з Україною та Молдовою.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

"Україна та Молдова є надійними партнерами ЄС, і Євросоюз твердо відданий довгостроковій співпраці з ними. Зближення людей, які живуть по обидва боки кордону ЄС, і зміцнення співпраці між регіонами ЄС з українськими та молдовськими партнерами є конкретним кроком для підтримки миру та безпеки в регіоні", – зазначила комісарка з питань згуртовання та реформ Еліза Феррейра.



Зазначається, що це фінансування може підтримати розвиток медичних послуг, зміцнити інституційну спроможність органів державної влади України та Молдови, розвивати освітні та дослідницькі проєкти або фінансувати схеми соціального залучення та програми професійного навчання для біженців.

Перерозподіл коштів збільшить фінансування низки програм із Молдовою та Україною на 68% уже цього року.



У Єврокомісії нагадали, що після російського вторгнення в Україну призупинили співпрацю з Росією та Білоруссю у програмах транскордонного співробітництва.