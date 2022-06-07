Євросоюз передав українським правоохоронцям 90 автівок на 2 мільйони євро

Європейський Союз завершив поставку 90 автомобілів органам внутрішніх справ та Офісу генерального прокурора України на загальну суму майже 2 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Представництва ЄС в Україні.

Зазначається, що автівки були доставлені в межах програми "Підтримка реформ у галузі верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного врядування" ("ПРАВО-Поліція"), що впроваджується ЮНОПС за фінансової підтримки Європейського Союзу в тісній співпраці з Консультативною місією ЄС (КМЄС) в Україні.

Це наразі найбільша поставка, реалізована завдяки застосуванню екстрених процедур закупівлі у межах "ПРАВО-Поліція" після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Те, що ми зараз тут і маємо змогу передати ці 90 автомобілів – чергове засвідчення нашої рішучої підтримки українських партнерів. Ми продовжуватимемо надавати практичну допомогу та залишатимемось надійним союзником у ці непрості часи", – зазначив Удо Моллер, Керівник операційного департаменту КМЄС.

Загальна мета програми "ПРАВО-Поліція" полягає у сприянні реформі системи верховенства права в Україні та впровадженні передового досвіду ЄС та інших країн у цій галузі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до планів програми було внесено зміни – вона переорієнтувалась на надання екстреної допомоги правоохоронним органам, що сприятиме подальшому виконанню їхніх функцій із підтримання безпеки та правопорядку на благо громадян України.

Протягом кількох місяців після 24 лютого 2022 року українські правоохоронці отримають засоби пересування та комунікації, а також захисне спорядження загальною вартістю понад 8 млн євро.