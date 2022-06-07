Суд в США дозволив арештувати два літаки Абрамовича вартістю $400 мільйонів, – ЗМІ

Федеральний суддя в Нью-Йорку підписав ордер на арешт Міністерством юстиції США двох літаків, які належать російському олігарху Роману Абрамовичу, вартість яких становить понад $400 млн.

Про це повідомляє CNBC.



Згідно з документами, літаки, пов’язані з Абрамовичем, – Boeing 787-8 Dreamliner і Gulfstream G650ER – у березні прилітали в РФ, порушуючи експортні обмеження США, що запроваджені після вторгнення Росії в Україну.



Ці обмеження забороняють експорт, реекспорт або передачу літаків, частин і компонентів для літаків, виготовлених у США, до або в межах Росії без відповідної ліцензії.



Зазначається, що Boeing, вартість якого оцінюють у $350 млн, зараз перебуває в Дубаї, а Gulfstream – в Росії.

За даними ФБР, Абрамович володіє літаками через низку компаній-прокладок, зареєстрованих на Кіпрі, Джерсі та Британських Віргінських островах.

Як повідомлялося, Велика Британія та ЄС ввели санкції проти Абрамовича, звинувативши його у співпраці з режимом президента РФ Володимира Путіна.