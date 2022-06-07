Болгарія отримала перший танкер з американським скрапленим газом
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Болгарія отримала перший танкер із США зі скрапленим газом після розірвання угоди з російським "Газпромом". Він розвантажується на терміналі в Туреччині, а не Греції, як це очікувалося раніше.
Про це повідомляє Nova.
Зазначається, що для зливу блакитного палива знадобиться близько 18 годин.
Раніше віце-прем’єр Болгарії Асен Васильєв казав, що американський скраплений газ надійде на кілька днів раніше.
Як повідомлялося, у травні прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков провів переговори із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, під час яких була досягнута домовленість про постачання американського скрапленого газу (СПГ) за нижчими цінами, ніж при купівлі в РФ.
Нагадаємо, Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких "Газпром" припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.
З 1 липня Болгарія почне отримувати поставки азербайджанського газу, що, ймовірно, призведе до подальшого зниження ціни на газ.
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З падінням промислового виробництва внаслідок кацапської агресії для задоволення побутових потреб у природньому газі Україні цілком достатньо свого газу.
Багато газу потрібно для виробництва мінеральних добрив і у металургії. Тепер значна частина цих підприємств зруйновані кацапами. Тому для України вже не треба стільки газу, як раніше.