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Новини Енергетика
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Болгарія (225) США (4310) скраплений газ (1044)

Болгарія отримала перший танкер з американським скрапленим газом

Новини БізнесЦензор Енергетика

газ,танкер,сжиженный

Болгарія отримала перший танкер із США зі скрапленим газом після розірвання угоди з російським "Газпромом". Він розвантажується на терміналі в Туреччині, а не Греції, як це очікувалося раніше.

Про це повідомляє Nova.

Зазначається, що для зливу блакитного палива знадобиться близько 18 годин.

Раніше віце-прем’єр Болгарії Асен Васильєв казав, що американський скраплений газ надійде на кілька днів раніше.

Як повідомлялося, у травні прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков провів переговори із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, під час яких була досягнута домовленість про постачання американського скрапленого газу (СПГ) за нижчими цінами, ніж при купівлі в РФ.

Нагадаємо, Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких "Газпром" припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.

З 1 липня Болгарія почне отримувати поставки азербайджанського газу, що, ймовірно, призведе до подальшого зниження ціни на газ.

Автор: Юлiя Недашківська
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Свято место пусто не бывает, прощай шантаж газпрома
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07.06.2022 12:48 Відповісти
Це є добре,але ж болгарські потреби в газі взагалі є значно меньшими ніж потреби провідних європейських країн,а також України.тому постає дуже важливе питання: чи будуть в змозі сша компенсувати в подальшому газ,що постачає кацапстан до Європи?
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07.06.2022 16:27 Відповісти
рашка - далеко не єдиний постачальник газу. Газ видобувається Норвегією в Північному морі, є родовища газу (наразі законсервовані) в Нідерландах, є газопровод з Азербайджану, вже набудували з десяток терміналів прийому газу морем і там може бути не тільки американський газ, а будьякий в кого є завод по його зжиженню. Те, що робить рашка - це просто втрачання ринків збуту.
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07.06.2022 16:43 Відповісти
потреби провідних європейських країн,а також України
*******
З падінням промислового виробництва внаслідок кацапської агресії для задоволення побутових потреб у природньому газі Україні цілком достатньо свого газу.
Багато газу потрібно для виробництва мінеральних добрив і у металургії. Тепер значна частина цих підприємств зруйновані кацапами. Тому для України вже не треба стільки газу, як раніше.
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07.06.2022 20:30 Відповісти
Да если американи дойдут до Одесси никто их не тронет, только мин нужно избавится
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08.06.2022 08:19 Відповісти
 
 