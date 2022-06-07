Болгарія отримала перший танкер з американським скрапленим газом

Болгарія отримала перший танкер із США зі скрапленим газом після розірвання угоди з російським "Газпромом". Він розвантажується на терміналі в Туреччині, а не Греції, як це очікувалося раніше.

Про це повідомляє Nova.

Зазначається, що для зливу блакитного палива знадобиться близько 18 годин.

Раніше віце-прем’єр Болгарії Асен Васильєв казав, що американський скраплений газ надійде на кілька днів раніше.

Як повідомлялося, у травні прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков провів переговори із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, під час яких була досягнута домовленість про постачання американського скрапленого газу (СПГ) за нижчими цінами, ніж при купівлі в РФ.

Нагадаємо, Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких "Газпром" припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.

З 1 липня Болгарія почне отримувати поставки азербайджанського газу, що, ймовірно, призведе до подальшого зниження ціни на газ.