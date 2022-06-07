БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
804 відвідувача онлайн
Новини Аграрний ринок
4 622 33
зерно (1683) Туреччина (1024)

Туреччина планує купувати зерно в України зі знижкою у 25%

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

туреччина

Туреччина має намір купувати українське зерно зі знижкою у 25%.

Про це повідомив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі, передає газета Yeni Safak.

"Є домовленості з Україною про закупівлю зерна із 25%-знижкою. Проте вони стикаються з дилемою в питаннях безпечного експорту продукції і хочуть, щоб Туреччина виступила арбітром у цьому процесі. І Росія, і Україна нам довіряють", – сказав він.

Кірішчі додав, що у Туреччині цього тижня відбудуться дві важливі зустрічі, присвячені постачанню на світові ринки українського зерна.

Так, одна з них відбудеться у Стамбулі за участю представників України, Туреччини, РФ та ООН. Крім того, відбудеться зустріч з міністром закордонних спроав РФ Сергієм Лавровим. Обговорюватиметься, зокрема створення "зеленого коридору" для вивезення українського зерна.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не вірити запевненням президента РФ Владіміра Путіна, що Росія не скористається коридором для експорту врожаю через порт Одеси для того, щоб напасти на місто.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова розглядати питання експорту зерна через Білорусь. З такою пропозицією раніше виступив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+15
турки одержували ласі контракти на велике крадівництво, дууже непогано заробляючи на прожектах зе-лупи. зараз, вочевидь, зелене падло "домовилося" і про наше збіжжя. але мені цікаво - скільки з цих 25% знижки одержать у якости відкотів каламойша, різноманітні дєрьмаки з іншою зеленою шоблою?
показати весь коментар
07.06.2022 13:02
+12
Ось вам і "турки-союзники"! Бариги, що наживаються на війні! Зерно, нафта, газ, туристи - все для заробітку!
показати весь коментар
07.06.2022 12:21
+8
Україні краще трошки почекати і коли хліб стане стратегічним продуктом виживання в Африці та Азії - можна буде продавати зерно з 500% націнкою . А виручені кошти направляти на знищення російсько-фашистських загарбників.
показати весь коментар
07.06.2022 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось вам і "турки-союзники"! Бариги, що наживаються на війні! Зерно, нафта, газ, туристи - все для заробітку!
показати весь коментар
07.06.2022 12:21 Відповісти
Тролль, не суетись. Дай Бог, Турки смогут вывезти зерно. 25 процентов? Не знаю, а в какие проценты оценить риск невывоза зерна вообще?
показати весь коментар
07.06.2022 19:57 Відповісти
і хто про таку муйню з продажними османами договорився? Хтось із кротів?
показати весь коментар
07.06.2022 12:42 Відповісти
ну якщо вони забезпечать безпеку в ЧМ. для відгрузки зерна. То є непогано для нас. Експортувати зерно потягами, фурами доволі дорого і головне не ефективно. Ось так фігня... Питання скільки вони можуть купити?!
показати весь коментар
07.06.2022 13:14 Відповісти
Да хоч все. куплять з 25% знижкою, продадуть з 25% націнкою.
Привіт всім тим ідіотікам, які цілували туркам сраку за подарований байрактар.
показати весь коментар
07.06.2022 14:02 Відповісти
турки одержували ласі контракти на велике крадівництво, дууже непогано заробляючи на прожектах зе-лупи. зараз, вочевидь, зелене падло "домовилося" і про наше збіжжя. але мені цікаво - скільки з цих 25% знижки одержать у якости відкотів каламойша, різноманітні дєрьмаки з іншою зеленою шоблою?
показати весь коментар
07.06.2022 13:02 Відповісти
Зерно про яке йдеться, вже не українське, тобто у фермерів його викупили, різні "хитрі фірмочки",не завжди з українською реєстрацією, яке діло до того що ці "хитрі фірмочки" отримають менше грошей?Чи зарплата залежить від помину "зеленого падла", "коломойши" та "різних дєрмаків"?
показати весь коментар
07.06.2022 20:01 Відповісти
Один вменяемый комментарий. Делят прибыль,которая к Украине никаким боком.и о какой скидке может договариваться Украина,если зерно ей не принадлежит,а принадлежит зернотрейдерам.Если бы государство выкупило его у фермеров и оно было бы его собственностью то тогда другое дело. Но уверен что даже в госрезерв его не выкупали .
показати весь коментар
08.06.2022 09:29 Відповісти
А что так , со знышкой а Байрахтары со знышкой нее ,,, тоже Эрдогаша ************** друг,,, дал бы на обмен Байрахтары ,Зеленский перед ним лебезит,,, нефуй не перед кем лебезить а то зачмурят как в школе БАТАНА
показати весь коментар
07.06.2022 13:14 Відповісти
Одразу видно кацапа під проксі,"БайраХтари", "бАтана".
Пеши исчо.
показати весь коментар
07.06.2022 20:03 Відповісти
міждержавна корупція,ще й ООН свою частку отримає...
показати весь коментар
07.06.2022 13:29 Відповісти
Ну то нормально, по украински, давайте постонем, поплачем, пусть сгорит или кацапы потопят, но со зныжкой не отдадим. Раз-два зраду запевай.
показати весь коментар
07.06.2022 13:44 Відповісти
Україні краще трошки почекати і коли хліб стане стратегічним продуктом виживання в Африці та Азії - можна буде продавати зерно з 500% націнкою . А виручені кошти направляти на знищення російсько-фашистських загарбників.
показати весь коментар
07.06.2022 14:25 Відповісти
А ще можна ж і фонди ООН підключити - ось "надійний партнер, готовий забезпечити вивіз зерна, ціна питання - 50% від цієї націнки - вперед, домовляйтеся, за власний кошт вивозити? спасибі, краще ми з хліба будемо робити спирт та заливати спиртом позиції рашкованів - аби спилися або згоріли".
показати весь коментар
07.06.2022 14:35 Відповісти
Через тиждень -два новий врожай,мішків 100 візьмете на зберігання?
показати весь коментар
07.06.2022 20:07 Відповісти
Зерно Украине не принадлежит,все зерно принадлежит частным зерно трейдерам.с повышения цены хоть в сто раз Украина не получит ничего.
Для того чтобы прибыль пошла в бюджет надо было государству выкупать зерно у фермеров.этим никто не занимался.хватит уже мечтать.надо думать о том,что если барыги вывезут все зерно ,то цена на муку поднимется в три раза, будет так как с топливом. У зелёных все делается через жопу.
показати весь коментар
08.06.2022 09:36 Відповісти
Та ви шо?!
А ми вже зібрали цьогорічний врожай і вже знаемо скіки млн. тонн узбіжжя держава залишить в годівниці для потреб населення до літа 2023 року?
Або нам дуже цікаво шо б всі українські зернотрейдери, на кшталт Вадатурського, хутчіш роспродали минулорічні запаси з дисконтом -25% Туреччіні, шо б уже взимку цього року купувати свое ж зерно у тої ж Туреччіні але вже в 2-3 рази дорожче?!
показати весь коментар
07.06.2022 14:30 Відповісти
Україна споживає в кращому випадку 1/3 від того, що виробляє в с/г. Тож якщо не будуть вивозити, то нас чекає:
1. суттєве зменшення цін на зернові всередині країни.
2. банкрутства компаній і фермерів через відсутність коштів на підтримку виробництва.
3. скорочення виробництва.

Це буде йти циклами. І якщо не буде морського сполучення та нових залізниць на Захід - то приблизно через 3 роки фізичні об'єми впадуть до рівня "ледь вистачає самим".

Але - мінімум через 3 роки.
показати весь коментар
07.06.2022 14:38 Відповісти
3. скорочення виробництва?
а как такой вариант,создать новые предприятия ,как можно больше зерна переработать в муку,дать людям работу в это тяжёлое время,получить все налоги,продать готовый продукт за другие деньги? Но легче конечно отдать за бугор добавленную стоимость,дать им работу,а потом закупать у них муку,макароны и прочее.
показати весь коментар
08.06.2022 09:53 Відповісти
А були б у нас ОТРК Грім-2 то і зерно б нормально своє продавали. Щось я зациклився на цих ГРОМах, але напевно ж недарма.
показати весь коментар
07.06.2022 14:35 Відповісти
Україна самостійно не здатна вивезти мільйони тон пшениці, тому це варіант прийнятний. Бізнес в умовах війни має великі ризики, тому краще турки купують зі знижкою, ніж буде знищене рашистами взагалі.
Критики дій турків хай краще згадають, як держава продає автогаз в двічі нижче ринкової ціни, але ж то не на часі критикувати владу)
показати весь коментар
07.06.2022 14:39 Відповісти
А через ООН привлечь бриттов или американцев для обеспечения коридора, чтобы самим вывозить?
показати весь коментар
07.06.2022 18:33 Відповісти
Ты наверно вчера проснулся. Эти ООНы уже прошли и выплюнули. Ваш пунтен ложил на все ООНы. А Ердогана побаивается.
показати весь коментар
07.06.2022 20:00 Відповісти
ООН уже предлагает, поставка зерна из Украины в обмен на снятие санкций с кацапляндии на поставку удобрений.как такой вариант?
показати весь коментар
08.06.2022 09:40 Відповісти
Так тож своему газ продают.
показати весь коментар
08.06.2022 09:46 Відповісти
ох и ***** этот ваш эрдоган
показати весь коментар
07.06.2022 14:41 Відповісти
Вони і з росії нормальний відкат взяли за контрабанду ворованого в нас зерна через босфор
показати весь коментар
07.06.2022 14:41 Відповісти
подарували байрактар за декілька мільйонів, потім вибили знижку на зерно в декілька мільярдів
показати весь коментар
07.06.2022 14:43 Відповісти
Пздц.все до кучи.Байрактар подарил изготовитель этого байрактара,а знижку на зерно выбили турецкие бизнесюки к байрактару не имеющие никакого отношения.
показати весь коментар
08.06.2022 09:43 Відповісти
Зашибись. Турция и Рашка договориличто что будут наше зерно брать со скидкой в четверть цены. А не окуели вы часом?
показати весь коментар
07.06.2022 15:46 Відповісти
ось вам,а не знижка
показати весь коментар
07.06.2022 16:11 Відповісти
А шо,продавать не будешь? Сколько там у тебя зерна в закромах?
показати весь коментар
08.06.2022 09:45 Відповісти
 
 