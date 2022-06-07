Туреччина планує купувати зерно в України зі знижкою у 25%
Новини БізнесЦензор Аграрний ринок
Туреччина має намір купувати українське зерно зі знижкою у 25%.
Про це повідомив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі, передає газета Yeni Safak.
"Є домовленості з Україною про закупівлю зерна із 25%-знижкою. Проте вони стикаються з дилемою в питаннях безпечного експорту продукції і хочуть, щоб Туреччина виступила арбітром у цьому процесі. І Росія, і Україна нам довіряють", – сказав він.
Кірішчі додав, що у Туреччині цього тижня відбудуться дві важливі зустрічі, присвячені постачанню на світові ринки українського зерна.
Так, одна з них відбудеться у Стамбулі за участю представників України, Туреччини, РФ та ООН. Крім того, відбудеться зустріч з міністром закордонних спроав РФ Сергієм Лавровим. Обговорюватиметься, зокрема створення "зеленого коридору" для вивезення українського зерна.
Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту.
Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не вірити запевненням президента РФ Владіміра Путіна, що Росія не скористається коридором для експорту врожаю через порт Одеси для того, щоб напасти на місто.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова розглядати питання експорту зерна через Білорусь. З такою пропозицією раніше виступив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
Привіт всім тим ідіотікам, які цілували туркам сраку за подарований байрактар.
Пеши исчо.
Для того чтобы прибыль пошла в бюджет надо было государству выкупать зерно у фермеров.этим никто не занимался.хватит уже мечтать.надо думать о том,что если барыги вывезут все зерно ,то цена на муку поднимется в три раза, будет так как с топливом. У зелёных все делается через жопу.
А ми вже зібрали цьогорічний врожай і вже знаемо скіки млн. тонн узбіжжя держава залишить в годівниці для потреб населення до літа 2023 року?
Або нам дуже цікаво шо б всі українські зернотрейдери, на кшталт Вадатурського, хутчіш роспродали минулорічні запаси з дисконтом -25% Туреччіні, шо б уже взимку цього року купувати свое ж зерно у тої ж Туреччіні але вже в 2-3 рази дорожче?!
1. суттєве зменшення цін на зернові всередині країни.
2. банкрутства компаній і фермерів через відсутність коштів на підтримку виробництва.
3. скорочення виробництва.
Це буде йти циклами. І якщо не буде морського сполучення та нових залізниць на Захід - то приблизно через 3 роки фізичні об'єми впадуть до рівня "ледь вистачає самим".
Але - мінімум через 3 роки.
а как такой вариант,создать новые предприятия ,как можно больше зерна переработать в муку,дать людям работу в это тяжёлое время,получить все налоги,продать готовый продукт за другие деньги? Но легче конечно отдать за бугор добавленную стоимость,дать им работу,а потом закупать у них муку,макароны и прочее.
Критики дій турків хай краще згадають, як держава продає автогаз в двічі нижче ринкової ціни, але ж то не на часі критикувати владу)