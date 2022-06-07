Нова Зеландія запровадила санкції проти "Газпрому" та понад 40 компаній з Росії та Білорусі
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Нова Зеландія запровадила санкції проти 44 компаній РФ та Білорусі, зокрема проти "Газпрому" та білоруських оборонних підприємств.
Про це йдеться у заяві міністерки закордонних справ країни Нанаї Махути.
"Під ці останні санкції підпали 44 організації, зокрема шість білоруських оборонних підприємств. Новозеландцям буде заборонено мати справу з цими компаніями", – заявила вона.
Під санкції підпали "Газпром", а також організації, які займаються виробництвом зброї та військової техніки.
Наголошується, що підприємства, яких торкнулися санкції, мають "стратегічне значення для Росії", оскільки вони забезпечують сировину, інфраструктуру, зв'язок, транспорт, зброю та фінансування.
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