Японія запровадила санкції проти двох російських та одного білоруського банків

Влада Японії розширила санкції проти Росії та Білорусі у відповідь на агресію в Україні, зокрема були заморожені активи ще двох російських та одного білоруського банку.

Про це повідомляє Nikkei Asia із посиланням на заяву японського МЗС.

Так, Японія ввела санкції проти Кредитного банку Москви та "Російського сільськогосподарського банку" (Россєльхозбанк).

Також влада країни додала до санкційного списку "Білінвестбанк" (Білоруський банк розвитку і реконструкції), повідомляє міністерство.

Активи цих банків будуть заморожені на території Японії.

Як повідомлялося, у травні японський уряд заморозив активи найбільшої російської фінансової установи "Сбєрбанку" та найбільшого приватного банку "Альфа-Банку". Це стало заходами посилення тиску на РФ у відповідь на вторгнення в Україну.