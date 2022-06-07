Останні перед забороною США платежі Росії за євробондами зависли в Euroclear, – ЗМІ

Останні перед забороною США 25 травня платежі Мінфіну РФ щодо єврооблігацій застрягли в міжнародному депозитарії Euroclear.

Про це повідомляють "Ведомости" із посиланням на близькі до уряду джерела, передає російський Forbes.

Також голова правління фінансової групи "Фінам" Владислава Кочетков підтвердив, що інвестори не отримали виплати, а інший співрозмовник, близький до уряду, уточнив, що з клієнтами Національного розрахункового депозитарію (НРД) розрахунок завершено.

Euroclear – бельгійська компанія, мажоритарними акціонерами якої є американські фінансові інститути. Купонні платежі за випусками єврооблігацій "Росія-2026" та "Росія-2036" у доларах та євро мали відбутися 27 травня: платіж за першим випуском становив $71,25 млн, за другим – 26,5 млн євро. 20 травня російський Мінфін перевів кошти та звітував, що гроші були отримані платіжним агентом – НРД. Джерело, близьке до уряду, уточнило, що всі виплати, що належать інвесторам, були списані з рахунків НРД в Euroclear.



Як зазначає джерело, кошти зависли на його рахунках. За його словами, робити спроби з розподілу депозитарієм виплат за інвесторами не планується: "Це навіть не безглуздо, а скоріше неможливо".

Клієнти "Фінама" володіють невеликим обсягом цих паперів – платежі поки не надійшли, повідомив Кочетков. Основний, на його думку, аргумент Euroclear проти виплат – відсутність механізму контролю над тим, щоб кошти не отримали підсанкційні організації та громадяни.

До 25 травня щодо російського держборгу діяла спеціальна ліцензія Управління контролю за іноземними активами американського Мінфіну (OFAC), що дозволяє інвесторам отримувати виплати. У пресслужбі НРД підтвердили, що гроші для виплат 27 травня наперед надійшли до депозитарію і були зараховані на рахунок до Euroclear. "Всі виплати проводилися згідно з емісійними документами", – зазначив представник НРД. Представник іноземного депозитарію відмовився від коментарів.



1 червня комітет, що регулює кредитно-дефолтні свопи (CDS), при Міжнародній асоціації свопів і деривативів (ISDA) визнав "подію несплати" за російськими суверенними єврооблігаціями з погашенням у 2022 році через невиплачені відсотки на $1,9 млн. 11 травня колишні власники цих паперів, що отримали виплату основного боргу до 2 травня, подали до клірингової системи Euroclear повідомлення про дефолт Росії, посилаючись на те, що вони не отримали додатковий відсоток на суму $1,9 млн, нарахований за період з 4 квітня до дати фактичного погашення облігацій. Мінфін Росії заявив про готовність врегулювати претензії, незважаючи на "виключно неправомірні дії іноземних фінансових посередників".

Євросоюз 3 червня запровадив санкції проти НРД. У ЄС заявили, що це найбільший депозитарій цінних паперів у Росії, він відіграє ключову роль у функціонуванні російської фінансової системи та зв'язку останньої з міжнародною системою, "отже, прямо чи опосередковано включений у діяльність, політику та ресурси російського уряду".

Через розрив зв'язків між Euroclear і НРД заблокованими виявилися активи росіян на 1,8 трлн рублів, або близько $27 млрд, наводить РБК оцінку аналітиків ITI Capital. За їхніми даними, це переважно акції. Сумарна вартість активів нерезидентів, що застрягли в НРД, перевищує $85 млрд до переоцінки: $48 млрд припадають на акції, решта – облігації на $38 млрд.