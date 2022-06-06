"Укренергомашини" поставлять провідному польському виробнику транспорту електродвигуни на 9 мільйонів євро

АТ "Українські енергетичні машини" (раніше – "Турбоатом" та "Електроважмаш", Харків) уклали контракт на виготовлення та постачання електродвигунів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Контракт укладено на виготовлення та постачання електродвигунів типу ED118AU1 для тепловозів та електровозів на замовлення залізничної компанії Newag SA, що є провідним польським виробником електричних та дизельних пасажирських транспортних засобів, електричних та дизельних локомотивів, а також вагонів метро та трамваїв.

"Укренергомашини" планують виготовити й поставити 300 електродвигунів на загальну суму близько 9 млн євро протягом 2022 року.

Виготовлення обладнання здійснюватиметься відповідно до технічних вимог польської сторони.

Сторони планують розширяти співпрацю щодо постачання електродвигунів для потреб польської сторони.

"Укренергомашини" – єдиний в Україні виробник турбінного обладнання для гідро-, теплових та атомних електростанцій. Компанія також випускає, зокрема, електродвигуни для залізничного та міського транспорту (номенклатура "Електроважмашу").

Newag SA – провідний польський виробник електричних та дизельних пасажирських транспортних засобів, електричних та дизельних локомотивів, вагонів метро та трамваїв.

Раніше "Електроважмаш" постачав тягові електродвигуни для цієї польської компанії.