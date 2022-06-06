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Новини Транспорт
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авто (3612) євробляхи (101)

В Україну пільгово завезли 140 тис автомобілів. Знижка - 15,4 млрд грн

Новини БізнесЦензор Транспорт

авто

Українці знизили темпи ввезення авто з Європи за пільговими умовами, в середньому за день на початку червня в'їжджало 2,65 тис. автомобілів порівняно з травневими 4-5 тис. у будній день.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк.

"І нові результати ввезення автомобіля з пільгою: станом на 6 червня у нас ввезли 140 310 авто. Загальна сума податкової знижки надана на 15,4 млрд грн", – написав Желєзняк.

Темпи ввезення на день у червні почали падати. Приблизно щодня їде вже 2 650 авто.

Найбільше заїхало через Волинську митницю – близько 36 тис. авто.

В Україну пільгово завезли 140 тис автомобілів. Знижка - 15,4 млрд грн 01

Він додав, що без урахування пільги на авто, бюджет недоотримав надходжень від мит ​​та ПДВ з імпорту 9,17 млрд грн.

Як повідомлялося, з 6 квітня Верховна Рада звільнила імпорт товарів в Україну від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановила спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.

У той же час наприкінці травня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект №7418 про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, у тому числі на автомобілі. Зокрема, скасувати безмитне ввезення автомобілів пропонується з 1 липня.

Раніше повідомлялося, що у травні 2022 році український автопарк поповнили 2,5 тис. нових легкових автівок, що удвічі більше, ніж у квітні.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+6
Барыги понавозили себе машин, пока нормальные люди либо на фронте, либо без денег. А потом война закончится и все отменят и снова обычные люди кто с фронта вернётся ничего не получат
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07.06.2022 02:21
+4
Интересно почему польские и литовские депутаты не плачут что у них бюджет не дополучил. У них давно ставка пдв 0 и акциза с мытом нет, причем граждане живут лучше чем у нас.
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06.06.2022 23:33
+4
кто то ****** на ПЕТРА про бизнес на крови в 19 году ---- кто же это был . мабуть той що не втик . тот кто приказал это животное медведчука показать в ..едыных новынах.. с ..показаниями.. на ПЕТРА . что лэйтэнант бакланов ему нарыгал
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07.06.2022 06:26
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люблю подібні статті -- жодної аналітики, висновків -- суто "гола" статистика... Здогадайся сам...
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06.06.2022 22:42 Відповісти
Интересно почему польские и литовские депутаты не плачут что у них бюджет не дополучил. У них давно ставка пдв 0 и акциза с мытом нет, причем граждане живут лучше чем у нас.
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06.06.2022 23:33 Відповісти
чож не получил??? и бюджет получил и хлама за бесплатно позбулися.... а скоро еще и заправлять этот хлам с Европы начнут!)))
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06.06.2022 23:35 Відповісти
Пшол нах, чмо лишнехромосомное! Тебе до такого "хлама" технологически лет 50 раком ползти!
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07.06.2022 01:46 Відповісти
Вот интересно-ты на самом деле тупой, или прикидываешся? В любой стране ЕС есть НДС. И как только импортный товар( автомобиль, холодильник или банан из Эквадора) пересечет границу ЕС-он облагаеося 20 проц. НДС и всеми таможенными пошлинами.
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07.06.2022 09:20 Відповісти
конечно ПДВ есть, он взымается с товара только один раз, если авто б/у - покупателем ПДВ уже оплачен , только банановые страны взымають его по десять раз, причем ПДВ даже можна вернуть если ты экспортируеш в такие банановые страны (например немцам могут вернуть ПДВ и не только за авто)
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07.06.2022 15:55 Відповісти
кого ж теперь стричь???
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06.06.2022 23:34 Відповісти
"сума податкової знижки надана на 15,4 млрд грн" - ну вот сейчас вернут пошлину взад, и получат ровно то, что заслуживают: 0 грн. 00 коп.! бо импорт схлопнется до нуля
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07.06.2022 01:49 Відповісти
И Слава Богу, шо импорт авто "схлопнеться". Барыги вывезли за границу 1.5 ярда долларов, купленные по фиксированному курсу, убыточному для экспортеров, с.х производителям, которые в этом году, дай Бог, что бы выжили.
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07.06.2022 09:24 Відповісти
Барыги понавозили себе машин, пока нормальные люди либо на фронте, либо без денег. А потом война закончится и все отменят и снова обычные люди кто с фронта вернётся ничего не получат
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07.06.2022 02:21 Відповісти
Так бариги продають їх комусь, не на зиму ж запасаються? Люди на фронті також собі замовляють машини, 350долл посередник коштує(з америки принаймні). Те, що у Вас немає грошей на її придбання - це суто Ваша проблема. Абсолютна більшість збирала на авто до війни,(а дехто замовляв до війни, моя з січня десь їде) тому для люей це більше бонус і мождивість заощадити кошти.
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07.06.2022 09:42 Відповісти
Так ось хто насправді "наживається на війні".. а кричали,що то Порошенко і понавибирали "Слуг Зеленському"..
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07.06.2022 19:48 Відповісти
кто то ****** на ПЕТРА про бизнес на крови в 19 году ---- кто же это был . мабуть той що не втик . тот кто приказал это животное медведчука показать в ..едыных новынах.. с ..показаниями.. на ПЕТРА . что лэйтэнант бакланов ему нарыгал
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07.06.2022 06:26 Відповісти
Твой Петро во время войны торговал росийскими жигулями, запретив ввоз европейских авто.
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07.06.2022 09:54 Відповісти
Цікаво хто ввозить авто в країну, виїзд чоловікав в якій через війну заборонений? Невже підлідки та пенсіонери?
Ось так хтось воює, а хтось свій автопарк відновлює.
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07.06.2022 06:45 Відповісти
а про довіреність не чув
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07.06.2022 11:07 Відповісти
А поранених вивозити майже нічим.Ото Вам і відповідь на питання післявоєнних змін.Ті держиморди приймали закон не для ЗСУ,а для СЕБЕ і автобариг.Ім пофігу,що бюджет втратив мільярди гривень.Головне тачки,в замін згорілих в Бучі,Ірпіні та забраних рашистами обновили на ХАЛЯВУ.
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07.06.2022 07:49 Відповісти
Ну так, для ЗСУ и раньше можно было ввозить джипы по гарантийному письму комбрига. А это афера ассоциации барыг и власти зеленых. В воюющей стране, где расходы бюджета только на 30 процентов покрывают расходы, бырыги "варят бабки"! А потом ходим по миру и клянчим средства для покрытия дефицита бюджета.
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07.06.2022 09:29 Відповісти
рядом с домом снова открылся автосалон с люксовыми битками мерсами, бэхами - все по 0 ставке завезены со слов владельца-азера- спасибо ваве не устает говорить все для фронта, все для победы
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07.06.2022 09:11 Відповісти
1. Закон, позволяющий без НДС и акциза ввозить в Украину во время войны евробляхи - это экономическая диверсия в чистом виде.
2. "Слезы" о том что "бюджет недополучил 15,4 млрд" - это манипуляция, вранье и попытка прикрыть ********** власти. Дураку понятно, что если бы не этот "закон", то никто бы даже и не подумал завозить себе евробляху во время войны, т.е. не было бы самого объекта налогооблажения.
Это как отменить все акцизы на сигареты, а потом плакать что вся нация раком легких болеет.
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07.06.2022 09:51 Відповісти
закони завжди приймають депутати під себе і певно вже завезли що потрібно, певна кількість простих громадян скористалась і тепер закон можна відмінити
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07.06.2022 11:10 Відповісти
Та ні -- ще рано той закон відміняти. У мене у дворі стоїть Ланос -- решето від кацовськіх касетних. От коли каци виплатять компенсацію і я на ту компенсацію куплю собі автівку, тоді настане час відміняти.
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07.06.2022 11:21 Відповісти
Хтось подумав,а для того, що б бізнес не загнувся потрібне авто чи ні? Під час бойових дій втрачено парк автотехніки в мільйон одиниць!Ще НБУ підвищив відсоткову ставку до 30 це на стільки здорожчають гроші для позик ...Зараз половина бізнесу непрацює,хто буде утримувати держапарат некажучі вже про військо на яке потрібно $млрд щомісяця.
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07.06.2022 13:39 Відповісти
Потрібно було зробити обмеження в законі одне авто на одну людину без права перепродажу на 3 роки. І баригам не було би цікаво скуповувати машини.
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07.06.2022 15:26 Відповісти
1. Вобщето если мы станем гражданами ЕС - растаможка авто зарегистрированым в ЕС станет бессмысленна так как на авто можно будет ездить свободно в ЕС.
2. Авто это просто товар, если ты когдато его купил ты уже заплатил все налоги -ПДВ, акцизи, мыта и тд., кого хрена мне ктото запрещает мою собственность комуто одолжить или продать да хоть за 100 грн.???
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07.06.2022 16:13 Відповісти
Ну заєш... щоб "майбах" та за сто грн...
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07.06.2022 19:50 Відповісти
 
 