Держспецзв'язку зафіксувала 688 російських кібератак з початку війни

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) з початку війни зафіксувала 688 російських кібератак.

Про це повідомив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора в ході онлайн-брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"З початку війни ми зареєстрували 688 кібератак. Цілі кібератак залишаються незмінними: ЗМІ, урядові установи, служби безпеки, комерційний сектор, фінансовий, енергетичний сектор", – сказав Жора.

Він зазначив, що остання атака була вчора, 5 червня, на стрімінговий сервіс OLL.TV, який транслював футбольний матч між Уельсом та Україною.

"Цю справу ми продовжуємо розслідувати", – додав заступник голови Держспецзв'язку.