Кабмін запропонує надати англійській мові окремий статус, – Шмигаль
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Кабінет міністрів обговорює можливість надати англійській мові статус мови ділового спілкування в Україні.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, наразі Кабінет міністрів готує відповідний законопроєкт.
"Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України", – пояснив прем’єр.
Шмигаль додав, що профільним міністерствам длоручено опрацювати пропозиції та оформити відповідні документи.
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