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Кабмін запропонує надати англійській мові окремий статус, – Шмигаль

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шмигаль

Кабінет міністрів обговорює можливість надати англійській мові статус мови ділового спілкування в Україні.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, наразі Кабінет міністрів готує відповідний законопроєкт.

"Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України", – пояснив прем’єр.

Шмигаль додав, що профільним міністерствам длоручено опрацювати пропозиції та оформити відповідні документи.

Автор: Михайло Орлюк
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