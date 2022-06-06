На порталі "Дія" тепер можна отримати витяг про місце проживання

Витяг про місце проживання тепер можна отримати на порталі "Дія" всього за 1 хвилину.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Цифровізували одну з найпопулярніших довідок серед українців – витяг про місце проживання. Його вже можна отримати на порталі "Дія" всього за 1 хвилину", – написав Федоров.

Він додав, що скоро така функція буде запущена й у застосунку.

Для того, щоб отримати витяг, потрібно авторизуватись на порталі "Дія", обрати послугу "Витяг з реєстру територіальної громади" та натиснути "Отримати витяг".

Електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні чи зручному носії.