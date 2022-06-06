Зеленський анонсував запровадження візового режиму для росіян

Президент України Володимир Зеленський вважає, що має сьогодні достатньо можливостей для запровадження візового режиму з РФ.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Укрінформ.

"Вважаю, що це непогана ідея – ввести візовий режим з РФ. Напевно, у мене сьогодні достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, раніше Президент України вже доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження візового режиму між Україною та РФ у відповідь на петицію про запровадження візового режиму з Росією, яка зібрала понад 25 тис. підписів громадян України.