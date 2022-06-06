Індія планує подвоїти імпорт російської нафти зі знижками, – Bloomberg

Індія має намір подвоїти імпорт російської нафти, оскільки державні нафтопереробні підприємства намагаються отримати від "Роснєфті" поставки з більшими знижками.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, передають Порти України.

Державні нафтопереробники країни колективно працюють над завершенням і укладанням нових шестимісячних контрактів на поставку російської нафти. Ідеться про закупівлю нафти саме у "Роснєфті". Очікується, що транспортуванням і страхуванням буде займатися продавець.

Нові угоди про постачання, якщо вони будуть укладені, стануть окремими, на додаток до контрактів, за якими Індія вже отримує російську нафту. Деталі щодо обсягів і ціни досі обговорюються з індійськими банками, які мають намір повністю профінансувати вантажі.

За інформацією джерел, індійські нафтопереробники дедалі частіше будуть здійснювати закупівлі безпосередньо у російських компаній, таких як "Роснєфть", оскільки провідні міжнародні трейдери, наприклад Glencore, припинятимуть операції.

До числа державних нафтопереробників належать Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum і Bharat Petroleum, приватними переробниками є Reliance Industries і Nayara Energy. Остання компанія частково належить "Роснєфті". Закупівельна діяльність державних і приватних компаній здійснюється самостійно.

Минулого місяця до Індії та Китаю надходила безпрецедентна кількість російської нафти, оскільки більшість європейських покупців відмовилася закуповувати російську сировину і шукала альтернативні постачання, зокрема в ОАЕ.

"Нафтопереробники другого за величиною споживача нафти в Азії отримують підвищені прибутки від переробки дешевої нафти на паливо, яке продається на внутрішньому ринку, а експортується клієнтам у Європі та США", – зазначає агентство.

За підрахунками агентства, з кінця лютого до початку травня Індія закупила понад 40 млн барелів російської нафти, що приблизно на 20% більше обсягів усього 2021 року. За даними Kpler, обсяг закупівлі країною російської нафти у травні становив 740 тис. барелів на добу проти 284 тис. барелів у квітні та 34 тис. барелів минулого року.

Російська нафта становить частину загального кошика сирої нафти Індії, поряд з іншими довгостроковими та спотовими закупівлями на Близькому Сході та в Африці. Усього Індія імпортує понад 85% нафти. За офіційними даними країни, частка нафти з Євразійського регіону, до якого входить Росія, у квітні зросла до 10,6% проти 3,3% роком раніше.

Раніше повідомлялося, що постачання нафти з Росії до Індії та Китаю досягли рекордних значень, а Азія вперше стала найбільшим покупцем російської сировини.