Казахстан змінить назву своєї експортної нафти через санкції проти Росії

Казахстан змінює назву нафти, яку вона експортує через російські морські порти, на Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO), щоб відокремити її від нафти російського походження задля уникнення ризиків санкцій та проблем із фінансуванням.

"У зв’язку з останніми значними геополітичними змінами та щоб уникнути негативного впливу змін на експорт казахстанської нафти через російські порти, з червня 2022 року для сорту застосовується наступна назва – KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)", – йдеться у письмовій відповіді казахстанського виробника нафти "CNPC-Актобемунайгаз", який транзитує свою нафту через російські порти, на запит Reuters.

Чотири джерела в казахстанських нафтових компаніях, які займаються транзитом через російські морські порти, також підтвердили перейменування своїх бочок і додали, що зміна KEBCO набуде чинності з понеділка (6 червня) для всіх офіційних документів.

За словами одного з джерел, Міністерство енергетики Казахстану збирається попросити дозвіл уряду на офіційне використання нового сорту.

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У Міністерстві енергетики відмовилися коментувати це питання.

Російську експортну суміш сирої нафти (REBCO), або Urals, флагман Росії, останнім часом стало важко розмістити, особливо європейським покупцям, через санкції Заходу та самосанкції європейських компаній.

Казахстан використовує російські морські порти як транзитний маршрут для 20% свого експортного потоку нафти, приблизно 13,3 млн тонн у 2021 році, тоді як нафта Казахстану технічно не підпадає під санкції Заходу. За словами трейдерів, казахстанські поставки неодноразово приймали за російські бочки.

"Це необхідний захід, щоб наша нафта не потрапила під санкції, а її назва чітко вказує на країну походження в документах. Інакше у нас виникнуть проблеми з відкриттям акредитивів", – сказав Reuters трейдер, який займається транзитом нафти Казахстану через російські порти.

Казахські виробники нафти сподіваються, що зможуть досягти кращих цін на свою нафту і легше її продати, якщо в документах буде чітко вказано, що вона не надходить з Росії, повідомили джерела.

Як повідомлялося, 3 червня Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі. Відповідні рішення оприлюднено у Офіційному журналі ЄС та набули чинності.

Санкції передбачають часткову заборону на імпорт російської нафти (крім імпорту трубопроводами), відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT російського "Сбєрбанку", заборону мовлення в ЄС для трьох російських пропагандистських телеканалів, заборону на експорт низки товарів та технологій в РФ та розширення санкційних списків.