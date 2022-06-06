Президент Литви відкинув пропозицію Лукашенка про експорт українського зерна через Білорусь

Українське зерно не може транспортуватися до балтійських портів через Білорусь, також неможливий транзит білоруських добрив через литовські порти.

Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Давайте спочатку подивимося з позиції України. Хочуть сказати, що потрібно привести у порядок всю інфраструктуру, треба привести в порядок (залізничний, – ред.) рух, щоб (вантажі – ред.) рухалися з території України через Білорусь до країн Балтії. Чи не станеться так, що цією налагодженою інфраструктурою на якомусь етапі війни рухатиметься військова техніка у зворотному напрямку? Їм слід дуже обережно оцінювати таку перспективу", – сказав Науседа.

Президент Литви наголосив, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко "дав зрозуміти, що підтримує російську військову агресію, а отже, про перевезення вантажів через цю країну не може бути мови", тому "треба шукати інші альтернативи".

Крім того, президент Литви не бачить можливості поновлення транзиту білоруських добрив через свою країну: "Європейський союз запровадив дуже чіткі санкції щодо добрив, Литва повторила ці санкції".

Наразі зерно та інша продукція з України доставляється до Клайпеди через Польщу.

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П'ятий потяг з України з 1,3 тис. тонн кукурудзи минулими вихідними вирушив до Литви, повідомила компанія Lietuvos gelezinkeliai (LTG, "Литовські залізниці"). Литовська залізниця також заявила про плани збільшити кількість вантажів з України до одного поїзда на день, для чого не потрібно кардинально змінювати існуючу інфраструктуриу.

Тестовий потяг йшов із України майже чотири тижні. Перші три поїзди привезли до порту також кукурудзу, її перевалкою займається велика стивідорна компанія Bega. Четвертий поїзд, який прибув до Литви минулого четверга, доставив цистерни з нафтою.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський також заявив, що Україна не готова розглядати питання експорту зерна через Білорусь. З такою пропозицією раніше виступив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.