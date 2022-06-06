Україну не запросили на переговори Туреччини і Росії про експорт українського зерна, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу не запросили на зустріч в Анкарі 8 червня, на якій розглядатимуть питання чорноморського судноплавства та на якій буде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мене не запрошували. Міністра закордонних справ на сьогодні не запрошували", – сказав Зеленський, відповідаючи на відповідне запитання.

За його словами, він обговорював із президентом Туреччини Реджемоп Таїпом Ердоганом питання посередництва турецької сторони щодо розблокування українських портів.

"Для нас важливим є те, що ми готові випускати зерно… Для нас (важливо, – ред.), щоб був безпечний коридор із кораблів – щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивезення цього зерна. Ось і все. І тут ми говорили і з Британією, і з Туреччиною, Туреччина зараз знаходить формат, як нам надати гарантії... Я думаю, через це вони зустрічаються з росіянами, щоб Росія дала Туреччині гарантії, що з їхніми кораблями нічого не станеться. Я так вважаю. Але, тим не менше, деталі їхньої зустрічі мені невідомі поки що", – розповів Зеленський.

Президент також повідомив, що переговори щодо вивезення зерна тривають з ООН, а також з країнами Балтії та з Польщею – про вивезення певного обсягу залізницею, проте цей напрямок не є пріоритетним через великі терміни постачання.

Водночас через одеські порти, за його словами, Україна може вивозити 10 млн тонн зернових щомісяця.

"Якщо зараз у нас там 22-25 млн тонн заблоковано, але восени у нас може бути вже 75. Що робитимемо? Тому без портів не зможемо", – наголосив Зеленський.

На запитання, за яких умов Україна може піти на розмінування узбережжя одеських портів і хто має бути гарантом, щоб українська сторона на це пішла, він відповів: "Вважаю найміцнішою гарантією – це наше відповідне озброєння, яке буде розміщене в регіоні, розблокування того чи іншого коридору до порту вивезення зерна".

"Ми над цим працюємо з конкретними державами, з конкретними антикорабельними системами. Ми працюємо та потроху отримуємо вже, можу вже констатувати. Я вважаю, що це найкраща гарантія", – додав Зеленський.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не вірити запевненням президента РФ Владіміра Путіна, що Росія не скористається коридором для експорту врожаю через порт Одеси для того, щоб напасти на місто.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський також заявив, що Україна не готова розглядати питання експорту зерна через Білорусь. З такою пропозицією раніше виступив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.