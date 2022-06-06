Харківська ТЕЦ-5 відновила роботу після аварійної зупинки через обстріли

Харківська ТЕЦ-5 відновила роботу після аварійної зупинки через пошкодження високовольтної мережі внаслідок обстрілу російських військ.

Про це повідомив генеральний директор ТЕЦ-5. Олександр Мінкович, передає галузеве видання ExPro.

Він пояснив, що напередодні, 5 червня, о 21:25 в результаті ворожого обстрілу було пошкоджено високовольтні мережі, до яких під'єднано Харківську ТЕЦ-5.

"Автоматика ТЕЦ спрацювала чітко. Станція відімкнулась від мережі, відкрились запобіжні клапани і з потужними звуковими ефектами теплоцентраль скидала в атмосферу пар. Такою є запобіжна технологія при форс-мажорному сценарії зупинки ТЕЦ", – розповів Мінкович.

Він додав, що персонал станції разом з фахівцями "Укренерго" оперативно з'ясували обставини аварійної зупинки і поновили роботу ТЕЦ. Таким чином, вже 6 червня о 00.30 енергоблок ТЕЦ-5 було знову увімкнено в мережу.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російські війська напередодні обстріляли житлові райони Харкова, Харківський, Ізюмський, Лозівський та Чугуївський райони області. В області пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об‘єкти критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, раніше в Харківській ТЕЦ-5 повідомляли про можливість припинення роботи у зв'язку з підвищенням тарифів на газ. За словами Олександра Мінковича, наразі ТЕЦ-5 на етапі розгляду і погодження нового договору на постачання газу, запропонованого "Нафтогаз Трейдинг", для продовження енергогенерації і підтримки стабільності в Північній енерносистемі України та надання послуги гарячого водопостачання харків'янам.