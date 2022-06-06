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США передадуть Україні рятувальне обладнання на $50 мільйонів
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США передають українським правоохоронцям рятувальне обладнання вартістю $50 млн.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"ДПСУ, Нацгвардія України, НПУ проявили справжній героїзм у найжахливіших умовах. Пишаємося зміцненням нашого партнерства з МВС України, міністром Монастирським. На підтримку правоохоронних органів України надаємо рятувального обладнання вартістю $50 млн. Більше допомоги вже в дорозі", – написала Брік.
Раніше повідомлялося, що США на рік скасували мита на українську сталь.
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