БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
753 відвідувача онлайн
Новини Макроекономіка
173 0
США (4310) рятувальники (9) обладнання (49)

США передадуть Україні рятувальне обладнання на $50 мільйонів

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

сша

США передають українським правоохоронцям рятувальне обладнання вартістю $50 млн.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"ДПСУ, Нацгвардія України, НПУ проявили справжній героїзм у найжахливіших умовах. Пишаємося зміцненням нашого партнерства з МВС України, міністром Монастирським. На підтримку правоохоронних органів України надаємо рятувального обладнання вартістю $50 млн. Більше допомоги вже в дорозі", – написала Брік.

Раніше повідомлялося, що США на рік скасували мита на українську сталь.

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 