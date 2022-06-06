Дефіцит бюджету за п'ять місяців перевищив два річні дефіцити, – НБУ

Дефіцит державного бюджету у січні-травні 2022 року перевищив річні дефіцити попередніх двох років.

Про це йдеться в червневому макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

"У травні розширення дефіциту державного бюджету тривало, а за підсумками січня-травня 2022 року негативне сальдо перевищило річні дефіцити попередніх двох років", – сказано в огляді.

При цьому доходи держбюджету продовжили скорочення, хоча воно дещо сповільнилося за рахунок податкових та неподаткових надходжень. У НБУ додали, що у квітні глибоке падіння неподаткових надходжень до бюджету сталося за рахунок дострокового перерахування прибутку НБУ.

Водночас витрати очікувано суттєво зросли насамперед на військові потреби та соціальні програми. Загалом дефіцит державного бюджету вдалося профінансувати за рахунок міжнародного та монетарного фінансування.

У квітні сальдо торгівлі товарами повернулося до дефіциту за рахунок того, що відновлення імпорту порівняно з експортом відбувалося швидше. Проте завдяки значним обсягам фінансової допомоги та стійким потокам валютних переказів зберігався профіцит поточного рахунку.

Раніше повідомлялося, що дефіцит зведеного платіжного балансу України у квітні 2022 року становив $783 млн, тоді як у квітні 2021 року профіцит становив $795 млн.