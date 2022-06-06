"Альфа-Банк" в Україні змінить назву

Правління "Альфа-Банку" України вирішило відмовитися від бренду "Альфа" і продовжити роботу під новим брендом, це рішення буде реалізовано, як тільки вдасться виконати всі юридичні вимоги.

Про це ексміністр фінансів Симеон Дянков, якому в середині квітня за погодженням з Нацбанком було передано право голосу за мажоритарним пакетом акцій банку, повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"За кілька днів після початку війни правління ухвалило рішення відмовитися від бренду "Альфа-Банк". Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій та бренду, який працює в Росії", – сказав фінансист.

Дянков зазначив, що рішення про перейменування ухвалило українське керівництво банку, і щоб реалізувати його на практиці, потрібні рішення зборів акціонерів, працюючі державні реєстри та відповідні нотаріальні дії.

"Щойно відкриються реєстри і буде можливість втілити рішення юридично, частиною моєї функції буде провести необхідні рішення через щорічні збори акціонерів. Я представляю зараз більшість голосів на цих зборах", – пояснив він.

Відповідаючи на запитання про новий бренд, представник банку уточнив, що наразі в роботі кілька назв, і яка саме буде обрана, фінустанова повідомить пізніше.

Дянков додав, що другим найважливішим питанням на зборах буде його докапіталізація на $1 млрд за рахунок коштів акціонерів, які для цієї мети, як передбачається, будуть звільнені від санкцій.

"Український банк завжди – задовго до війни і під час її – був і залишається незалежним від російського банку, білоруського, люксембурзького і так далі... Загальна назва – так, заважає, тому українська команда швидко прийняла рішення про його зміну, просто проблеми з реєстрами та нотаріальними діями не дають швидко його реалізувати юридично", – наголосив Дянков.

За даними "Альфа-Банку", його найбільшими акціонерами наразі опосередковано є Андрій Косогов (40,9614%, до нього після початку повномасштабної війни перейшли пакети Гєрмана Хана та Олексія Кузьмічова у розмірі відповідно 20,97% та 16,32%), Міхаіл Фрідман (32,8632%), Пьотр Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%), "Марк Фоундейшн" із дослідження ракових захворювань (3,8736%). Дянков є довіреною особою з управління пакетами акцій Косогова, Фрідмана та Авена, які потрапили під санкції.

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Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

"Альфа-Банк" (Україна) з 9 березня визнаний системно важливим банком, обсяг депозитів населення у цьому банку становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн.

"Альфа-Банк" Україна, за даними Нацбанку, на 1 березня 2022 року за розміром загальних активів посідав 5 місце (123,77 млрд грн) серед 69 банків, що діють у країні.



