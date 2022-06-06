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"Альфа-Банк" в Україні змінить назву

Новини БізнесЦензор Фінанси

альфа

Правління "Альфа-Банку" України вирішило відмовитися від бренду "Альфа" і продовжити роботу під новим брендом, це рішення буде реалізовано, як тільки вдасться виконати всі юридичні вимоги.

Про це ексміністр фінансів Симеон Дянков, якому в середині квітня за погодженням з Нацбанком було передано право голосу за мажоритарним пакетом акцій банку, повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"За кілька днів після початку війни правління ухвалило рішення відмовитися від бренду "Альфа-Банк". Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій та бренду, який працює в Росії", – сказав фінансист.

Дянков зазначив, що рішення про перейменування ухвалило українське керівництво банку, і щоб реалізувати його на практиці, потрібні рішення зборів акціонерів, працюючі державні реєстри та відповідні нотаріальні дії.

"Щойно відкриються реєстри і буде можливість втілити рішення юридично, частиною моєї функції буде провести необхідні рішення через щорічні збори акціонерів. Я представляю зараз більшість голосів на цих зборах", – пояснив він.

Відповідаючи на запитання про новий бренд, представник банку уточнив, що наразі в роботі кілька назв, і яка саме буде обрана, фінустанова повідомить пізніше.

Дянков додав, що другим найважливішим питанням на зборах буде його докапіталізація на $1 млрд за рахунок коштів акціонерів, які для цієї мети, як передбачається, будуть звільнені від санкцій.

"Український банк завжди – задовго до війни і під час її – був і залишається незалежним від російського банку, білоруського, люксембурзького і так далі... Загальна назва – так, заважає, тому українська команда швидко прийняла рішення про його зміну, просто проблеми з реєстрами та нотаріальними діями не дають швидко його реалізувати юридично", – наголосив Дянков.

За даними "Альфа-Банку", його найбільшими акціонерами наразі опосередковано є Андрій Косогов (40,9614%, до нього після початку повномасштабної війни перейшли пакети Гєрмана Хана та Олексія Кузьмічова у розмірі відповідно 20,97% та 16,32%), Міхаіл Фрідман (32,8632%), Пьотр Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%), "Марк Фоундейшн" із дослідження ракових захворювань (3,8736%). Дянков є довіреною особою з управління пакетами акцій Косогова, Фрідмана та Авена, які потрапили під санкції.

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Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

"Альфа-Банк" (Україна) з 9 березня визнаний системно важливим банком, обсяг депозитів населення у цьому банку становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн.

"Альфа-Банк" Україна, за даними Нацбанку, на 1 березня 2022 року за розміром загальних активів посідав 5 місце (123,77 млрд грн) серед 69 банків, що діють у країні.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
Ой, а шо такоє, Рузгій-Банк клієнтав тєряєт?
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06.06.2022 19:40
+3
Конченый банк, я там проработал аж 2 месяца
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06.06.2022 19:56
+2
Альфа Банк еще не под украинскими санкциями ??? Как такое может быть ?
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06.06.2022 23:18
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Ой, а шо такоє, Рузгій-Банк клієнтав тєряєт?
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06.06.2022 19:40 Відповісти
Конченый банк, я там проработал аж 2 месяца
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06.06.2022 19:56 Відповісти
Був Альфа банк, стане Бета банк.
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06.06.2022 22:07 Відповісти
омега банк
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06.06.2022 22:51 Відповісти
Zета-банк. Хто не знає - рашистський альфа-банк належить фсб-шникам
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06.06.2022 23:55 Відповісти
тобто і мер Львова Садовий так само? оце новина
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07.06.2022 02:07 Відповісти
Альфа Банк еще не под украинскими санкциями ??? Как такое может быть ?
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06.06.2022 23:18 Відповісти
Ага, ну как он может быть под санкциями, если у Ермака там кредит на три ляма с погашением на 40 лет , как VIP- клиент. Ну вы даёте!)))
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07.06.2022 06:33 Відповісти
К ещё как он может быть под санкциями, если Альфа- груп Фридмана помимо банка владеет торговыми марками "Моршинська" и баррррррабанная дробь- "КИЕВСТАР"!!! Как вы думаете= почему на окупированых территориях первым "ложится" интернет от "Киевстар"? Вопрос, конечно, риторический... Увы...
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07.06.2022 06:40 Відповісти
Тобто переписали банк на зиц-председателя?

"Симеон Дянков" - такое ФИО достойно пера Ильфа и Петрова!
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07.06.2022 02:08 Відповісти
Мені насрати як називається банк. Аби працював стабільно.
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07.06.2022 06:51 Відповісти
почитаєш коментарі - одні якісь люмпени і маргінали б..я. Закрити, розігнати, поділити, забрати..***** вам мало ще інфляції 35%, треба 100 чи двісті??? Що зараз не треба робити то валити банки і банківську систему, а то одержимо "венесуелу", коли люди по вулицях візки з пачками банкнот возять в магазини
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07.06.2022 09:34 Відповісти
А що ти хотів в часи війни.

Найкращі люди зайняті на фронті, у волонтерських організаціях, у роботі.

Люмпени і маргінали - від нема чого робити хейтять один одного у інтернеті з пивасиком у руках
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07.06.2022 11:04 Відповісти
проблеми почалися до початку війни. Ціни за два роки майже вдвічи виросли, але тоді зелебобіки казали "а що ж ви хочете в часи ковіду".

Я хочу, щоб економікою займались економісти, а не кловани, домогосподарки та фотографи.
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07.06.2022 13:41 Відповісти
Крутять, мутять, але по факту нічого не зміниться, як керували кацапи банком так і далі будуть керувати, але через посередника.
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07.06.2022 09:36 Відповісти
Буде бета-банк?
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07.06.2022 10:22 Відповісти
Z банк.

Де Z буде означати Zеленський
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07.06.2022 11:02 Відповісти
"Приват" при Порохе национализировали, т.е. сделали государственным. Кому достанется альфа-банк це дійсно цікаве питання, внимательно следим за руками, за этими наглыми барыжными зелеными руками...
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07.06.2022 13:44 Відповісти
ФСБ - ий зрадник та ворог України Ермак, він же Тимофій (ФСБ) дуже піклується за банк!
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07.06.2022 11:36 Відповісти
Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій та бренду, який працює в Росії

Зуськи. Надалі вас знатимуть як якись "блаблабла-банк, колишній альфа-банк"
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07.06.2022 14:15 Відповісти
Перейменуй- не перейменуй,все одно отримаєш буй!
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07.06.2022 14:51 Відповісти
Крутяться як вужі на пательні з перейменуванням цього банку...Був Хведя акціонером,стане Вася,який буде довіреною особою Хведі...російські передали українським,ну і що? До 24.02.2024 дуже хотіли бути разом,а зараз вже не хочуть...Ті ж фрідмани і компашка залишаться при"кориті"...тільки вивели з під санкцій своїх підсанкційних"компаньйонів"...Чергова "мутняшка"...
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07.06.2022 15:13 Відповісти
 
 