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Україна не буде експортувати зерно через Білорусь, – Зеленський

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

зеленський

Україна не готова розглядати питання щодо експортування власного зерна через Білорусь.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо Білорусі: ця інформація відкрита. Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею (експортувати зерно, – ред.). Ми навіть розуміємо, який обсяг. Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим "дружнім" сусідам", – заявив Зеленський.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність організувати транзит українського зерна через Білорусь.

У свою чергу Єврокомісія продовжує шукати найефективніші способи вивезення заблокованого Росією в українських портах зерна сухопутними шляхами і створила бізнес-платформу для контактів представників європейської логістики з українськими зернотрейдерами.

Автор: Галина Ялівець
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да ладно Оманский Ослик, у Хламидии и корниенко там налажены схемы на электричестве, можно и зерно пихнуть если выгодно бене....
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06.06.2022 19:51 Відповісти
покакал хорошо. или опять вдул?
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06.06.2022 20:53 Відповісти
"Ми поки що не готові" - та *** твою
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07.06.2022 02:10 Відповісти
Щоб з Беларусі ЄС та США зняло санкции, забули все Лукашенко та вибачили.
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07.06.2022 06:50 Відповісти
А тим часом літаки з Білорусі продовжуватимуть бомбардувати Україну.
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07.06.2022 06:53 Відповісти
Хіба це не кабміна питання ? Чи наш боневтік ще й замістьвсіх ?
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07.06.2022 12:13 Відповісти
 
 