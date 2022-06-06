Україна не буде експортувати зерно через Білорусь, – Зеленський

Україна не готова розглядати питання щодо експортування власного зерна через Білорусь.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо Білорусі: ця інформація відкрита. Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею (експортувати зерно, – ред.). Ми навіть розуміємо, який обсяг. Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим "дружнім" сусідам", – заявив Зеленський.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність організувати транзит українського зерна через Білорусь.

У свою чергу Єврокомісія продовжує шукати найефективніші способи вивезення заблокованого Росією в українських портах зерна сухопутними шляхами і створила бізнес-платформу для контактів представників європейської логістики з українськими зернотрейдерами.