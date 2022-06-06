Зарплати за час війни впали на 25-50%, – НБУ. ІНФОГРАФІКА

Падіння зарплат у приватному секторі в середньому становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді, червень 2022 року" Національного банку України, передає Укрінформ.

"Більшість підприємств не в змозі виплачувати зарплату на довоєнному рівні. За різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в середньому становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом", – сказано в огляді.

За опитуванням НБУ, найбільше таких у добувній промисловості і будівництві. Поступово зростає частка підприємств, які знизили оплату праці на 10-50%, зокрема в енергетиці, секторі послуг, транспорті та торгівлі. Сільськогосподарські підприємства переважають серед тих, хто не змінив або навіть підвищив зарплати.

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За оцінками експертів, зарплати у травні були на 10-60% нижчі за довоєнні (в залежності від виду діяльності). Водночас у травні порівняно з квітнем зросли зарплати для водіїв, медиків та фармацевтів, переробній промисловості та с/г.

Зазначається, що дещо краща ситуація в бюджетному секторі – персонал частково відправляли в простій з виплатою 2/3 зарплат.

Зауважується, що доходи домогосподарств підтримуються соціальними виплатами, підвищенням пенсій та зростанням грошових виплат військовим.

Станом на середину квітня повідомлялося, що 54% компаній виплачують зарплати в повному обсязі.