"Укрзалізниця" закінчить рік зі збитком через велику кількість евакуаційних рейсів, – член наглядової ради
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"Укрзалізниця" закінчить рік зі збитком через скорочення вантажних перевезень та велику кількість евакуаційних рейсів.
Про це заявив радник керівника Офісу президента та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в ефірі одного з телеканалів, передає Інтерфакс-Україна.
"Компанія закінчить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку. А прибуток – це вантажні перевезення, що забезпечуються вантажами залізняку й зерна у порти. Порти не функціонують, відповідно, ці перевезення суттєво впали. 2021 рік ми закінчили з прибутком у 0,5 млрд грн, на цей рік були плани на 2 млрд грн, думаючи, що він піде у звичайному режимі: нарощування перевезень, реформування... Перший місяць закінчили з прибутком, до 24 лютого прибуток накопичувався. Але, звичайно, після 24 лютого збитки вимірюються досить великими числами", – сказав Лещенко.
За його словами, збитки, завдані компанією з початку активної фази війни, досить великі, проте озвучити цифру – означає створити додатковий тиск на компанію.
"Сума збитків пояснюється тим, що вантажні перевезення зменшуються, а пасажирські протягом усього періоду перших місяців війни були безкоштовними як евакуаційні рейси", – пояснив Лещенко.
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Він також наголосив, що, оскільки "Укрзалізниця" є національним перевізником, який здійснює велику кількість вантажоперевезень у країні, компанія не залишиться без державної підтримки.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за підсумками 2021 року отримала 457,5 млн грн чистого прибутку після майже 12 млрд грн чистого збитку у 2020 році.
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