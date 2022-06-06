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Міненерго своїм наказом встановило обмеження на ринку електроенергії

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электроэнергия

Учасники ринку повинні здійснювати закупівлю електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) в обсязі не меншому, ніж 10% його подекадного використання споживачами.

Відповідна вимога випливає з п.1 наказу Міністерства енергетики №187 від 26 травня 2022 року, передає Інтерфакс-Україна.

На документі значиться друк "Внесено до єдиного державного реєстру нормативних актів", однак у держреєстрі зазначено, що документ поки "не набрав чинності".

Згідно з наказом, НЕК "Укренерго" як адміністратор розрахунків за результатами кожної декади зобов'язана перевіряти виконання кожним учасником ринку встановленого правила про обов'язкову 10% закупівлю.

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"Встановити, що в разі нездійснення учасником ринку покупки на ринку "на добу наперед" обсягу електричної енергії, визначеного у п.1 цього наказу, такий учасник ринку зобов'язаний докупити відповідні обсяги електроенергії на ринку "на добу наперед" у наступній декаді", – зазначено у документі.

У разі невиконання учасником ринку цієї вимоги учасник набуває статусу "дефолтний".

Як випливає з тексту наказу, він набуває чинності з 1 червня 2022 року і діє протягом воєнного стану та 30 днів після його завершення.

Як повідомлялося, у травні Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перенесла підвищення тарифу АТ "Оператор ринку" на операції купівлі-продажу на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) на травень-грудень 2022 року в 4 рази – з 3,3 грн/МВт-година до 13,31 грн/МВт-година (без ПДВ).

Як випливало зі звіту "Оператора ринку" за 20 днів травня 2022 року, обсяг купівлі/продажу е/е на РСВ знизився на 30,89% порівняно з аналогічним періодом попереднього місяця – до 405 957,9 МВт-год, на ВДР – на 59,12% – до 5 935 МВт-год.

Автор: Галина Ялівець
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