Правоохоронці заарештували активи російського підприємства на 150 мільйонів

Столичні правоохоронці заарештували та передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), активи російського підприємства на 150 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що під час розслідування кримінального провадження арештовано 26 одиниць транспортної техніки на загальну суму понад 30 млн грн, земельну ділянку площею 5 га орієнтовною вартістю 6 млн грн та комплекс будівель загальною площею 6 тисяч кв м вартістю понад 120 млн грн, що належать підприємству, директором та засновниками якого є бізнесмени РФ.

Загальна вартість заарештованих активів становить понад 150 млн грн. Наразі правоохоронними органами організовано процес фактичної передачі цих активів в управління АРМА.

"Встановлено, що на території України здійснює свою діяльність підприємство, яке спеціалізується на продажі сільгосптехніки та додаткового обладнання. Його директором та кінцевим бенефіціарним власником є підприємці країни-агресора", – пояснили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).