СБУ виявила схему незаконного перепродажу військової амуніції на Львівщині

Служба безпеки України виявила та блокувала механізм незаконного продажу захисного спорядження, яке завезли як гуманітарну допомогу, у Львівській області.

Як повідомляє пресцентр СБУ, зловмисники ввозили бронежилети нібито для потреб армії, а згодом продавали їх для власного збагачення.

За даними слідства, схему організували кілька осіб, які вводили в оману посадовців ЗСУ аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон.

"Згодом, отримавши гарантійні листи від військової частини, зловмисники завезли бронежилетів на більше як 5 млн грн. Далі, військове спорядження, яке призначалось для ЗСУ, організатори схеми продавали через інтернет сайт. При цьому українські захисники отримали лише кілька одиниць амуніції", – зазначається у повідомленні.

Одного з учасників схеми затримали "на гарячому", під час збуту чергової партії військового спорядження на понад 500 тис. грн.

"Під час санкціонованих слідчих дій було виявлено документацію, яка повністю підтверджує вказану протиправну діяльність", – наголошується у повідомленні.

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Наразі одному з фігурантів схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) КК України та обрано запобіжний захід.

Наразі триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до протиправної схеми.

"Зокрема здійснюється отримання доказів співучасті у вчиненні даного злочину командуванням та військовими особами однієї з військових частин Львівщини (за ймовірного посередництва яких було реалізовано схему ввезення зазначених бронепластин нібито під виглядом гуманітарної допомоги)", – зазначають в СБУ.

Також готуються документи для передачі на потреби армії усієї вилученої партії захисної амуніції.